Record di nuove imprese, il Ticino è in testa
A Zurigo si registra un leggero calo. La consulenza guida le nuove imprese, davanti ad artigianato e immobiliare. Spicca l'informatica, in crescita di un quinto rispetto all'anno precedente.
ZURIGO - In Svizzera quest'anno sono state fondate e iscritte nel registro di commercio più aziende che mai. L'aumento rispetto all'anno precedente è stato particolarmente marcato in Ticino, mentre a Zurigo si è registrato un leggero calo.
Complessivamente, nei primi nove mesi sono state iscritte ex novo 41'716 aziende nel registro di commercio svizzero. Si tratta di un record, pari a una crescita del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sottolinea l'Istituto per giovani imprenditori (IFJ) in un'indagine pubblicata mercoledì. Rispetto alla media degli ultimi cinque anni, l'aumento è di quasi il 6%.
Ticino in testa
Nel confronto tra le grandi regioni, il Ticino è in testa con una crescita del 9,3%, seguito dalla Svizzera nordoccidentale (+4,3%), dall'Espace Mittelland (+3%), dalla Svizzera orientale (+2,6%), dalla Svizzera centrale (+2,4%) e dalla Svizzera sudoccidentale (+0,5%). Solo a Zurigo le nuove fondazioni sono diminuite (-0,3%).
Le nuove aziende sono inoltre ben distribuite tra i diversi settori, secondo l'analisi dell'IFJ. Con 4'307 nuove iscrizioni, la consulenza si colloca al primo posto, seguita dall'artigianato (4'041) e dal settore immobiliare (3'683). Spicca inoltre l'andamento del settore Informatica e tecnologie della comunicazione, dove le fondazioni di imprese sono aumentate di un quinto rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 3'508, si legge.