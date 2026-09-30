Record di nuove imprese, il Ticino è in testa

Ticino in testa

Nel confronto tra le grandi regioni, il Ticino è in testa con una crescita del 9,3%, seguito dalla Svizzera nordoccidentale (+4,3%), dall'Espace Mittelland (+3%), dalla Svizzera orientale (+2,6%), dalla Svizzera centrale (+2,4%) e dalla Svizzera sudoccidentale (+0,5%). Solo a Zurigo le nuove fondazioni sono diminuite (-0,3%).

Le nuove aziende sono inoltre ben distribuite tra i diversi settori, secondo l'analisi dell'IFJ. Con 4'307 nuove iscrizioni, la consulenza si colloca al primo posto, seguita dall'artigianato (4'041) e dal settore immobiliare (3'683). Spicca inoltre l'andamento del settore Informatica e tecnologie della comunicazione, dove le fondazioni di imprese sono aumentate di un quinto rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 3'508, si legge.