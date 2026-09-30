Svizzera
Approvato il compromesso sulla tutela salariale
Via libera dalle Camere a maggiori garanzie per lavoratori e rappresentanti sindacali.
Depositphotos (Sophie_James)
Fonte Ats
Approvato il compromesso sulla tutela salariale
Via libera dalle Camere a maggiori garanzie per lavoratori e rappresentanti sindacali.
BERNA - Nell'ambito del dibattito sui Bilaterali III, oggi il Consiglio degli Stati ha accolto il compromesso relativo all'attuazione a livello nazionale delle nuove norme in materia di tutela salariale.
Tra le misure figura la protezione contro il licenziamento per i rappresentanti del personale e sindacali attivi nelle aziende - la cosiddetta misura 14 - che è stata approvata con 26 voti contro 19.
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