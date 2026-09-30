Premi di cassa malati, l'esperto: «Sconti a chi rinuncia alle terapie in fase terminale»

«La soglia del dolore è ancora lontana dall'essere raggiunta», argomenta l'accademico. «La situazione non fa ancora così male, altrimenti si sarebbe già intervenuto da tempo per contrastare la forte crescita dei costi. La salute è un bene estremamente prezioso. Se si chiede alla popolazione dove risparmierebbe, la risposta è sempre la stessa: ovunque, ma non sulla propria assistenza sanitaria».

Da dove deriva - chiede la giornalista NZZ - la crescita dei costi che fa lievitare i premi? «Vi sono tre fattori principali», risponde l'esperto. «In primo luogo, la demografia: la popolazione invecchia sempre di più e la generazione del baby boom sta raggiungendo un'età in cui ricorre sempre più spesso alle prestazioni mediche. In secondo luogo, il progresso medico-tecnologico: ciò che è fattibile viene anche realizzato; i nuovi trattamenti, ad esempio nella terapia oncologica, sono più efficaci, ma anche molto costosi. In terzo luogo, nessuno vuole rinunciare a nulla: chi paga i premi per anni pretende anche la massima prestazione quando ne ha bisogno».