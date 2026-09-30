La rete ferroviaria? «Abbiamo dimenticato che prima o poi bisogna iniziare a costruire»
L'ex direttore dell'UFT riconosce di aver commesso degli errori nel suo ruolo e critica l'eccesso di pianificazione: «In Svizzera non si costruisce quasi più».
L'ex direttore dell'UFT riconosce di aver commesso degli errori nel suo ruolo e critica l'eccesso di pianificazione: «In Svizzera non si costruisce quasi più».
BERNA - L'ex direttore dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) Peter Füglistaler ha ammesso, col senno di poi, di aver commesso errori nell'ampliamento della rete ferroviaria. «In Svizzera non si costruisce quasi più, ci si limita solo a pianificare», ha dichiarato in un'intervista pubblicata oggi dalla Basler Zeitung.
Füglistaler cita come esempio la S-Bahn di Basilea, a suo giudizio progettata in modo eccessivo e senza un chiaro orizzonte temporale e finanziario. La ricerca della soluzione perfetta avrebbe finito per rallentare la realizzazione: «Abbiamo dimenticato che prima o poi bisognava iniziare e costruire».
L'ex direttore dell'UFT ha anche riconosciuto di non aver osato fermare la pianificazione. A suo dire, un simile intervento avrebbe provocato una reazione dei governi di Basilea presso il Consiglio federale. Füglistaler ha sottolineato la complessità dell'interazione tra Confederazione, Cantoni e FFS, aggiungendo: «Ma sì, lo ammetto, facevo parte di questo sistema».
Già nel 2024, in un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung, aveva espresso riserve sullo sviluppo dei trasporti pubblici a Basilea e Lucerna, pur riconoscendone la necessità. In quell'occasione si era pronunciato a favore di una realizzazione graduale anziché della ricerca sistematica della «soluzione perfetta».
Le sue dichiarazioni arrivano mentre è in corso il dibattito sul potenziamento delle infrastrutture nell'ambito di «Trasporti '45». La consultazione sulla proposta del Consiglio federale, che punta a definire le priorità dei progetti, proseguirà fino al 9 ottobre.
Secondo Füglistaler, a fronte di progetti per oltre 100 miliardi di franchi, le risorse realisticamente disponibili ammontano a 20 miliardi: sarà quindi necessario «tagliare in modo drastico».