La rete ferroviaria? «Abbiamo dimenticato che prima o poi bisogna iniziare a costruire»

L'ex direttore dell'UFT ha anche riconosciuto di non aver osato fermare la pianificazione. A suo dire, un simile intervento avrebbe provocato una reazione dei governi di Basilea presso il Consiglio federale. Füglistaler ha sottolineato la complessità dell'interazione tra Confederazione, Cantoni e FFS, aggiungendo: «Ma sì, lo ammetto, facevo parte di questo sistema».

Già nel 2024, in un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung, aveva espresso riserve sullo sviluppo dei trasporti pubblici a Basilea e Lucerna, pur riconoscendone la necessità. In quell'occasione si era pronunciato a favore di una realizzazione graduale anziché della ricerca sistematica della «soluzione perfetta».