«Troppi psicoterapeuti a carico della cassa malati»

Quadri mette a confronto l'evoluzione delle diverse categorie. Tra il 2022 e il 2025, indica nella mozione, il numero di specialisti in psichiatria e psicoterapia è salito da 3'974 a 4'141 (+4,2%), mentre quello degli specialisti in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza è passato da 742 a 772 (+4%). Le strutture di psicoterapia psicologica con un numero di concordato (ZSR) attivo sarebbero invece aumentate da 2'437 nel terzo trimestre del 2022 a 5'374 nel secondo trimestre del 2024: oltre il 120% in più.

Un'attenzione particolare viene riservata al Ticino, dove secondo Quadri si è verificato «un aumento sensibile dei professionisti italiani, conseguenza della libera circolazione delle persone». Il consigliere nazionale sottolinea inoltre che il consumo cantonale pro capite di prestazioni psicoterapeutiche supera di oltre il 50% la media svizzera: «Un dato che deve interrogare circa la reale pertinenza di tutte queste terapie».