«Troppi psicoterapeuti a carico della cassa malati»
La mozione presentata da Lorenzo Quadri (Lega) chiede di frenare «l'espansione incontrollata» a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria.
BERNA - Consentire ai Cantoni di fissare un tetto al numero di psicoterapeuti psicologici autorizzati a fatturare le proprie prestazioni all'assicurazione malattia obbligatoria. È quanto chiede una mozione presentata al Consiglio federale dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri (Lega), che punta a introdurre per il settore uno strumento analogo a quello già previsto dalla LAMal per i medici.
Alla base della richiesta c'è la forte crescita registrata dopo il cambiamento entrato in vigore il 1° luglio 2022, quando gli psicoterapeuti psicologici hanno ottenuto la possibilità di fatturare direttamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sulla base di una prescrizione medica.
Quadri mette a confronto l'evoluzione delle diverse categorie. Tra il 2022 e il 2025, indica nella mozione, il numero di specialisti in psichiatria e psicoterapia è salito da 3'974 a 4'141 (+4,2%), mentre quello degli specialisti in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza è passato da 742 a 772 (+4%). Le strutture di psicoterapia psicologica con un numero di concordato (ZSR) attivo sarebbero invece aumentate da 2'437 nel terzo trimestre del 2022 a 5'374 nel secondo trimestre del 2024: oltre il 120% in più.
Un'attenzione particolare viene riservata al Ticino, dove secondo Quadri si è verificato «un aumento sensibile dei professionisti italiani, conseguenza della libera circolazione delle persone». Il consigliere nazionale sottolinea inoltre che il consumo cantonale pro capite di prestazioni psicoterapeutiche supera di oltre il 50% la media svizzera: «Un dato che deve interrogare circa la reale pertinenza di tutte queste terapie».
La crescita, sostiene il deputato leghista, riguarda anche la spesa. Citando l'Obsan, la mozione indica che i costi della psicoterapia psicologica a carico dell'AOMS sono passati da 528 milioni di franchi nel 2021 a 922 milioni nel 2024, con una crescita media annua del 20,4%.
L’impennata delle prescrizioni, continua Quadri, ha inoltre «conseguenze importanti sulle assenze dal lavoro con i relativi costi per l’economia».
Per il leghista la soluzione passa quindi da un'estensione agli psicoterapeuti psicologici della possibilità di contingentamento già prevista per i medici dall'articolo 55a della LAMal. Al momento, sottolinea, i Cantoni possono stabilire numeri massimi di medici in determinate specializzazioni, ma non dispongono di uno strumento analogo per gli psicoterapeuti psicologici.
Nella mozione Quadri lega infine il tema a quello delle rendite AI tra i giovani. Nel 2025, scrive, sono state assegnate circa 2'800 nuove rendite a persone tra i 18 e i 24 anni e circa il 70% sarebbe riconducibile a disturbi psichici. «È doveroso chiedersi se tutte queste nuove rendite siano davvero giustificate», afferma, sostenendo che questi dati rendano ancora più urgente intervenire sull'evoluzione del settore.