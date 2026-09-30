VALLESE
Ritrovato senza vita un 43enne scomparso durante un'escursione
Non si avevano più sue notizie da circa un mese. Il corpo è stato rinvenuto da una terza persona a 2'850 metri di quota.
Polizia cantonale vallese
Fonte Polizia cantonale vallese
Ritrovato senza vita un 43enne scomparso durante un'escursione
Non si avevano più sue notizie da circa un mese. Il corpo è stato rinvenuto da una terza persona a 2'850 metri di quota.
NATERS - È stato ritrovato sabato, sul Grisighorn, il corpo senza vita di un 43enne di cui non si avevano più notizie da circa un mese.
A fare la scoperta è stata una terza persona nel territorio comunale di Naters, a circa 2'850 metri di altitudine. La polizia ha reso noto che si trattava di un uomo scomparso dallo scorso 25 agosto.
Il giorno della scomparsa, verso le 8, l'uomo aveva lasciato il proprio alloggio di vacanza a Blatten bei Naters con l'intenzione di effettuare un'escursione nella regione di Blatten bei Naters. Da allora non si avevano più sue notizie.
Per chiarire le circostanze esatte del decesso, il Ministero pubblico ha avviato un'inchiesta.
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