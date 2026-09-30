Lotta a obesità: gli svizzeri non vogliono una tassa sui prodotti zuccherati

Il 68% degli oltre 1000 interpellati fra marzo e maggio dall'istituto Gfs.Bern si dice contrario a una tassa sugli alimenti contenenti zucchero, sale o grassi. Tra i motivi indicati vi è il fatto che un simile balzello andrebbe a pesare maggiormente sulle persone più povere e che non cambierebbe le abitudini alimentari. Anche l'idea di tassare i prodotti in questione per finanziare l'informazione non ottiene una maggioranza, fermandosi al 45% dei consensi. L'idea meno popolare è quella di un'età minima per l'acquisto di alimenti zuccherati, sostenuta solo dal 19% degli intervistati.

Malgrado ciò il 76% ritiene comunque insufficienti le misure finora intraprese per evitare l'eccesso di peso. Il 90% è favorevole a programmi di prevenzione per i gruppi a rischio e a progetti comuni con l'economia. L'insegnamento obbligatorio dei principi dell'alimentazione nelle scuole viene accolto dall'89% del campione. Di un ampio sostegno, pari all'82%, beneficia anche la proibizione della pubblicità per alimenti contenenti zucchero, sale o grassi rivolta ai bambini sotto i 13 anni. In questo contesto i produttori alimentari stanno elaborando con la Confederazione un piano di impegno volontario.