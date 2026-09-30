Economia svizzera, il KOF stima una crescita dell'1,9% nel 2026
Per il 2027 l'istituto del Politecnico di Zurigo prevede un +1,7%, al netto degli eventi sportivi
BERNA - L'economia svizzera dovrebbe crescere dell'1,9% nel 2026 e dell'1,7% nel 2027, al netto degli eventi sportivi. Sono le nuove stime pubblicate oggi dal KOF, l'istituto congiunturale del Politecnico federale di Zurigo.
Le previsioni per il 2026 divergono tra i diversi istituti. Sempre al netto degli eventi sportivi, la SECO indica una crescita dell'1,7%, UBS e BAK Economics dell'1,8%, mentre Raiffeisen prevede un +0,8%. Il KOF Consensus, aggiornato il 25 settembre, si attesta all'1,7%.
Per il 2027 il KOF, con il suo +1,7%, presenta una delle stime più elevate fra quelle riportate. La SECO prevede, al netto degli eventi sportivi, un +1,6%, UBS un +1,5%, Raiffeisen e BAK Economics un +1,3%.
Tra le previsioni non indicate al netto degli eventi sportivi, la Banca nazionale svizzera stima per il 2026 una crescita compresa fra l'1,5% e il 2% e per il 2027 circa l'1,5%. La SECO prevede rispettivamente +2,1% e +1,2%, mentre l'OCSE indica +2% e +1,4%. Tutti i dati si riferiscono alla variazione percentuale del PIL reale rispetto all'anno precedente.