Economia svizzera, il KOF stima una crescita dell'1,9% nel 2026

Per il 2027 il KOF, con il suo +1,7%, presenta una delle stime più elevate fra quelle riportate. La SECO prevede, al netto degli eventi sportivi, un +1,6%, UBS un +1,5%, Raiffeisen e BAK Economics un +1,3%.

Tra le previsioni non indicate al netto degli eventi sportivi, la Banca nazionale svizzera stima per il 2026 una crescita compresa fra l'1,5% e il 2% e per il 2027 circa l'1,5%. La SECO prevede rispettivamente +2,1% e +1,2%, mentre l'OCSE indica +2% e +1,4%. Tutti i dati si riferiscono alla variazione percentuale del PIL reale rispetto all'anno precedente.