Fanno esplodere un bancomat alla stazione, un sospettato gravemente ferito

Circa venti minuti più tardi, la polizia ha ricevuto la segnalazione dell'arrivo al pronto soccorso degli ospedali di Sciaffusa di una persona gravemente ferita. In base allo stato attuale delle indagini, il cittadino olandese è sospettato di essere uno degli autori dell'attacco e nell'esplosione avrebbe riportato ferite alla mano e alla coscia.

Gli altri due sospettati sarebbero invece fuggiti in auto in direzione della Germania. Le ricerche, scattate immediatamente, sono tuttora in corso.