Fanno esplodere un bancomat alla stazione, un sospettato gravemente ferito
È accaduto mercoledì 30 settembre nelle prime ore del mattino. Gli altri due presunti autori sarebbero fuggiti in Germania.
THAYNGEN - Un bancomat fatto esplodere nel cuore della notte, un uomo gravemente ferito e altri due presunti responsabili in fuga verso la Germania. È quanto accaduto nelle prime ore di mercoledì alla stazione ferroviaria di Thayngen, nel Canton Sciaffusa, dove il ritrovamento di esplosivi inesplosi ha portato alla chiusura dell'area al pubblico.
Secondo la polizia di Sciaffusa, l'esplosione è avvenuta poco prima delle 4 davanti alla stazione. I presunti autori, tre persone, si sarebbero poi allontanati a bordo di un'auto nera.
Circa venti minuti più tardi, la polizia ha ricevuto la segnalazione dell'arrivo al pronto soccorso degli ospedali di Sciaffusa di una persona gravemente ferita. In base allo stato attuale delle indagini, il cittadino olandese è sospettato di essere uno degli autori dell'attacco e nell'esplosione avrebbe riportato ferite alla mano e alla coscia.
Gli altri due sospettati sarebbero invece fuggiti in auto in direzione della Germania. Le ricerche, scattate immediatamente, sono tuttora in corso.
La presenza di esplosivi inesplosi ha reso necessario interdire al pubblico l'area attorno alla stazione. Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia di Sciaffusa, l'Istituto forense di Zurigo, i pompieri di Thayngen, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e fedpol.
Trattandosi di un reato commesso con esplosivi, le indagini sono condotte sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione.