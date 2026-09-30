Lago di Costanza: livello ai minimi storici

Poche precipitazioni e tanta evaporazione

Alla situazione attuale concorrono diversi fattori. Secondo la LUBW, dopo un inverno caratterizzato da scarse nevicate è mancata l’acqua di fusione proveniente dalle Alpi. A questo si aggiungono mesi con precipitazioni inferiori alla media e, durante l’estate calda, una forte evaporazione.

Record assoluto lontano

Il livello attuale non rappresenta comunque un record assoluto. I valori più bassi del Lago di Costanza si registrano generalmente in inverno. Secondo il Niedrigwasser-Informationszentrum Baden-Württemberg, il minimo dall’inizio delle rilevazioni, nel 1850, è stato raggiunto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del 1858, quando il livello scese a 2,26 metri.