Case anziani, torna la retta minima di 84 franchi anche per i casi di rigore

L'esperienza dei primi mesi, anche attraverso la collaborazione con Comuni e istituti, ha tuttavia evidenziato la necessità di approfondire gli effetti concreti delle nuove regole. L'attenzione si è concentrata in particolare sui casi di rigore, vale a dire le situazioni nelle quali il calcolo determina una retta inferiore agli 84 franchi e la persona residente non beneficia di prestazioni complementari.

Il Consiglio di Stato precisa inoltre la portata delle stime finanziarie elaborate in precedenza. La previsione iniziale di circa 250'000 franchi annui di minori entrate riguardava l'impatto strutturale complessivo del nuovo metodo di calcolo, sulla base dei dati disponibili quando era stato studiato il nuovo Regolamento. L'effetto finanziario specifico dei casi di rigore, invece, dipende dalla situazione individuale dei residenti e dall'esito delle verifiche sulle prestazioni complementari e non poteva quindi essere quantificato compiutamente in via preventiva.