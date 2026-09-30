Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

170 oltre il limite

L'uomo, indicato da "Europe 1" come un manager svizzero, è stato intercettato nella notte del 27 settembre sull'autostrada A40, nella valle dell'Arve, in Alta Savoia. Al volante di una Porsche 911 GT3, è finito nel mirino del radar a 312 km/h. Applicato il margine di tolleranza, le autorità hanno fissato la velocità a 300 km/h: ben 170 oltre il limite.

La polizia si è lanciata all'inseguimento ed è infine riuscita a fermare la Porsche. Secondo diversi media francesi, si tratterebbe della velocità più alta mai rilevata dalle forze dell'ordine durante un controllo. La patente è stata ritirata sul posto e l'auto rimossa. Il conducente ha inoltre dovuto versare una cauzione di 1'500 euro.