Giallo sull'anziana trovata morta in auto. La polizia: «C'è stato un intervento di terzi»
La vittima e il sospettato avevano solo una conoscenza superficiale e restano aperte molte ipotesi sulle circostanze del decesso.
COIRA - «Sabato alle 21, i familiari hanno segnalato la donna come scomparsa alla Polizia cantonale dei Grigioni», afferma Aluis Candinas, capo della polizia criminale della Polizia cantonale dei Grigioni, al portale 20 Minuten. L'anziana era scomparsa dal mezzogiorno. «La polizia ha immediatamente iniziato le ricerche e ha seguito diverse piste», prosegue Candinas. Alla fine, gli agenti hanno scoperto l'auto dell'anziana scomparsa nei pressi della località Under Bodma a Schmitten GR. Hanno trovato anche la donna scomparsa: l'anziana era seduta morta sul sedile del conducente.
Causa della morte ancora sconosciuta
Per gli investigatori è stato subito chiaro: qui probabilmente non si è verificato né un incidente né una morte naturale. «Supponiamo che ci sia stato un intervento di terzi», afferma Candinas. Come e quando la donna sia morta, rimane poco chiaro. Tuttavia: «Secondo le conoscenze attuali, non sono state utilizzate armi da fuoco né da taglio», afferma il capo della polizia criminale. «A riguardo non si rileva nulla.» Come la donna sia effettivamente deceduta è oggetto delle indagini.
Tessere del puzzle ricomposte
Dopo il ritrovamento dell'anziana, la cui età la polizia non rende nota per motivi di protezione della personalità, ma che si colloca tra l'età pensionabile e gli 80 anni, sono immediatamente partite ulteriori indagini sull'autore del reato. Numerose tracce sono state assicurate e analizzate. «Le tessere del puzzle alla fine si sono ricomposte», descrive Candinas le indagini. Il sospetto si è concretizzato nei confronti di un uomo: un cittadino tedesco di 36 anni, che da tempo vive a Valbella, è finito nel mirino degli investigatori. L'uomo sembra aver già avuto contatti con l'anziana. Tuttavia, secondo le attuali conoscenze, i due non erano né parenti né particolarmente conosciuti. Si presume eventualmente una conoscenza superficiale.
Arresto martedì
Martedì alle 17.20 è scattato l'intervento a Valbella. «L'uomo si è lasciato arrestare senza opporre resistenza», afferma Candinas. È seguita la perquisizione domiciliare. In quell'occasione, gli investigatori hanno trovato oggetti che potevano essere chiaramente attribuiti all'anziana deceduta. Per motivi tattici d'indagine, la polizia non rende noto di quali beni si tratti e se tra questi vi fossero oggetti di valore. Resta quindi aperto anche se un eventuale furto o rapina possa aver avuto un ruolo.
Inchiesta penale per omicidio intenzionale
Il primo interrogatorio del cittadino tedesco deve ancora avvenire. Attualmente sono ancora molte le domande aperte. Non è chiaro, ad esempio, se la donna sia arrivata a Schmitten da sola o se fosse in compagnia del sospettato. Anche la questione se il luogo del ritrovamento coincida con quello del delitto non può essere chiarita sulla base delle informazioni attuali della polizia. Il luogo di residenza della vittima, Falera GR, e il luogo del ritrovamento, Schmitten GR, distano circa un'ora d'auto. Anche sul possibile movente la polizia non si esprime ancora.
Il Ministero pubblico dei Grigioni ha aperto un'inchiesta penale per omicidio intenzionale nei confronti del 36enne. Richiederà la detenzione preventiva presso il tribunale delle misure coercitive.