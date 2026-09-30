Giallo sull'anziana trovata morta in auto. La polizia: «C'è stato un intervento di terzi»

Tessere del puzzle ricomposte

Dopo il ritrovamento dell'anziana, la cui età la polizia non rende nota per motivi di protezione della personalità, ma che si colloca tra l'età pensionabile e gli 80 anni, sono immediatamente partite ulteriori indagini sull'autore del reato. Numerose tracce sono state assicurate e analizzate. «Le tessere del puzzle alla fine si sono ricomposte», descrive Candinas le indagini. Il sospetto si è concretizzato nei confronti di un uomo: un cittadino tedesco di 36 anni, che da tempo vive a Valbella, è finito nel mirino degli investigatori. L'uomo sembra aver già avuto contatti con l'anziana. Tuttavia, secondo le attuali conoscenze, i due non erano né parenti né particolarmente conosciuti. Si presume eventualmente una conoscenza superficiale.

Arresto martedì

Martedì alle 17.20 è scattato l'intervento a Valbella. «L'uomo si è lasciato arrestare senza opporre resistenza», afferma Candinas. È seguita la perquisizione domiciliare. In quell'occasione, gli investigatori hanno trovato oggetti che potevano essere chiaramente attribuiti all'anziana deceduta. Per motivi tattici d'indagine, la polizia non rende noto di quali beni si tratti e se tra questi vi fossero oggetti di valore. Resta quindi aperto anche se un eventuale furto o rapina possa aver avuto un ruolo.