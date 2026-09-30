Infermieri, l'organizzazione mantello a un passo dal fallimento

L'offerta di prestazioni e il numero degli effettivi sono quindi di gran lunga superiori rispetto elle entrate. Un'analisi esterna ha dimostrato che l'organizzazione non è più in grado di essere ristrutturata. La presidente Sophie Ley non ha nascosto il proprio disappunto: "Ci eravamo prefissati di dare al settore una voce forte e unitaria. Il fatto di non esserci riusciti come speravamo è motivo di grande rammarico", ha affermato citata nel comunicato.