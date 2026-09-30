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Infermieri, l'organizzazione mantello a un passo dal fallimento

L'associazione nata nel 2025 aveva puntato a riunire tutti gli operatori sanitari, ma adesioni e risorse si sono rivelate insufficienti.
Infermieri, l'organizzazione mantello a un passo dal fallimento
Depositphotos (AllaSerebrina)
Fonte Ats
di Redazione
Infermieri, l'organizzazione mantello a un passo dal fallimento
L'associazione nata nel 2025 aveva puntato a riunire tutti gli operatori sanitari, ma adesioni e risorse si sono rivelate insufficienti.

BERNA - Alliance Care, l'organizzazione mantello dei professionisti delle cure, è sull'orlo del baratro. A causa di serie difficoltà finanziarie, il comitato direttivo propone di dichiarare fallimento e sciogliere l'associazione.

La decisione finale verrà presa dal Consiglio delle cure e dall'Assemblea dei delegati il prossimo 14 ottobre, indica in una nota odierna Alliance Care.

L'organizzazione si trova da mesi con l'acqua alla gola per questioni di soldi. A giugno ha già licenziato 17 dei suoi 91 dipendenti, mentre l'Associazione svizzera infermieri (ASI), all'origine del progetto, l'ha sostenuta tramite dei prestiti.

Alliance Care era stata fondata solo nel giugno 2025, con l'obiettivo di riunire sotto un unico tetto tutti gli operatori sanitari, compresi coloro che non possiedono un diploma di infermieristica. Tuttavia, secondo un articolo pubblicato a luglio dai giornali del gruppo Tamedia, molti meno membri del previsto hanno aderito al progetto.

L'offerta di prestazioni e il numero degli effettivi sono quindi di gran lunga superiori rispetto elle entrate. Un'analisi esterna ha dimostrato che l'organizzazione non è più in grado di essere ristrutturata. La presidente Sophie Ley non ha nascosto il proprio disappunto: "Ci eravamo prefissati di dare al settore una voce forte e unitaria. Il fatto di non esserci riusciti come speravamo è motivo di grande rammarico", ha affermato citata nel comunicato.

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