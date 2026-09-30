Padre e figlio morti: l'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio
I due uomini, di 49 e 84 anni, presentavano ferite da arma da fuoco. La polizia ha sequestrato un'arma.
BERNA - Un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita lunedì sera a Lauperswil, nel Canton Berna, mentre il padre di 84 anni, gravemente ferito, è deceduto il giorno successivo in ospedale. Secondo gli elementi raccolti finora, gli inquirenti privilegiano l'ipotesi di un omicidio-suicidio.
La Polizia cantonale bernese è stata allertata verso le 20.50. All'arrivo dei soccorritori, per il 49enne non c'era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. L'anziano è stato invece soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche dalla Rega, dove è deceduto martedì mattina.
Entrambi presentavano ferite da arma da fuoco. Sul posto è stata inoltre sequestrata un'arma.
Alle operazioni hanno partecipato diversi servizi della Polizia cantonale bernese e il Care Team del Canton Berna. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica e le circostanze dell'accaduto.