APPENZELLO INTERNO
Bambina di due anni finisce in uno stagno, è in condizioni critiche
La piccola si è allontanata dal padre senza essere notata. Sul posto è intervenuta la Rega, che l'ha trasportata in ospedale.
Polizia Cantonale di Appenzello Interno
Fonte Polizia Cantonale di Appenzello Interno
Bambina di due anni finisce in uno stagno, è in condizioni critiche
La piccola si è allontanata dal padre senza essere notata. Sul posto è intervenuta la Rega, che l'ha trasportata in ospedale.
GONTENBAD - Martedi sera, una bambina di poco meno di due anni è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche dopo essere caduta in uno stagno nei pressi di un'azienda agricola.
La piccola si trovava insieme al padre in una stalla quando si è allontanata senza essere notata. Pochi minuti più tardi è stata individuata in un piccolo stagno situato a circa 150 metri di distanza.
La bambina è stata subito sottoposta a manovre di rianimazione e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Rega, che l'ha elitrasportata in ospedale, due first responder, il servizio di soccorso di Appenzello e la Polizia cantonale di Appenzello Interno.
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