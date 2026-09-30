Bambina di due anni finisce in uno stagno, è in condizioni critiche

La piccola si trovava insieme al padre in una stalla quando si è allontanata senza essere notata. Pochi minuti più tardi è stata individuata in un piccolo stagno situato a circa 150 metri di distanza.

La bambina è stata subito sottoposta a manovre di rianimazione e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Rega, che l'ha elitrasportata in ospedale, due first responder, il servizio di soccorso di Appenzello e la Polizia cantonale di Appenzello Interno.