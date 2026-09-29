Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»

«Sono seguito molto bene», e «a Cuba mi hanno fatto un'operazione raffinatissima con tecnologie che qui si usavano 30 anni fa. Eppure il neurochirurgo mi ha salvato la vita. Ieri questo dottore mi ha scritto dicendo che non hanno la possibilità di sterilizzare per l'assenza di corrente» ha spiegato Di Battista, aggiungendo che nell'ospedale cubano dove è stato operato manca anche l'acqua e alcuni cittadini cubani portavano secchi d'acqua al piano dove lui era ricoverato per aiutalo nelle sue esigenze. «Anche i medici del Gemelli hanno detto che mi hanno fatto un'operazione raffinatissima».

La replica alle polemiche sul volo di rientro

«Io stavo combattendo tra la vita e la morte e leggevo le polemiche sul grillino che prende i voli di Stato (tra l’altro gli abbiamo dato l'ennesima lezione di stile perché io sono tornato con un volo di stato pagato dalla mia assicurazione). Ma è stata indegna quella polemica, come indegni alcuni giornali che hanno speculato per qualche clic dandomi per morto più volte o inventando bollettini sanitari e malattie».