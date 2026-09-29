In moto d’acqua nelle strade allagate dall'alluvione
Tra disagi e attese, l'emergenza alluvione mette a dura prova la capitale thailandese e i suoi abitanti.
BANGKOK - C'è anche chi nel dramma si sforza di trovare il lato divertente. Ed ecco che nel pieno dell'alluvione che ha colpito Bangkok qualcuno sfreccia su una moto d'acqua in una strada allagata della città. Forti piogge hanno flagellato la capitale thailandese, che da quattro giorni è alle prese con le inondazioni. Le stazioni di pompaggio sono in funzione a pieno regime da giorni, ma il governatore Chadchart Sittipunt ha avvertito che potrebbero essere necessari "fino a una settimana" per drenare tutta l'acqua.
Disagi al traffico aereo
Le inondazioni stanno causando disagi anche al traffico aereo internazionale. La compagnia aerea thailandese Thai Airways ha annunciato che dovrà cancellare più di una dozzina di voli fino a mercoledì. Oltre ai collegamenti nazionali, sono interessati anche diversi voli internazionali, tra cui quelli per Francoforte e Monaco. Il collegamento per Zurigo, secondo quanto annunciato da Thai Airways sulla piattaforma X, non è interessato.
Gli aeroporti Suvarnabhumi e Don Mueang restano comunque aperti. Tuttavia, a causa delle inondazioni e dei problemi di traffico, i viaggiatori devono aspettarsi notevoli ritardi.
L'autorità aeronautica thailandese CAAT ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto e a prevedere molto più tempo per il viaggio. Passeggeri in arrivo hanno riferito all'agenzia di stampa tedesca che per raggiungere l'hotel hanno dovuto utilizzare i mezzi pubblici, poiché circolavano pochi taxi.
Soldati in azione
Particolarmente colpita è stata la gestione a terra a Suvarnabhumi. Le strade allagate hanno reso difficile per il personale aeroportuale raggiungere l'aeroporto. Di conseguenza, si sono verificati colli di bottiglia nella gestione dei bagagli e un grande arretrato. Inoltre, a causa delle inondazioni, ci sono stati problemi con la rotazione degli aerei.
Thai Airways ha impiegato personale aggiuntivo per smistare e consegnare i bagagli rimasti fermi. Anche i soldati hanno supportato la gestione dei bagagli, secondo quanto riportato dai media.
Centinaia di migliaia colpiti dalle inondazioni
Le inondazioni hanno colpito duramente la megalopoli Bangkok dopo giorni di piogge torrenziali. Secondo l'amministrazione cittadina, circa 329'000 famiglie, ovvero circa 700'000 persone in diversi quartieri della città, sono state coinvolte.
Nel frattempo, le piogge sono diminuite. Le autorità stanno cercando di drenare l'acqua dalle strade e dalle aree residenziali allagate. Secondo le autorità, a livello nazionale più di 576'000 famiglie, pari a circa 1,79 milioni di persone, sono state recentemente colpite dalle inondazioni. Secondo la protezione civile, almeno otto persone sono morte a causa delle inondazioni dal metà settembre.