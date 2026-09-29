In moto d’acqua nelle strade allagate dall'alluvione

BANGKOK - C'è anche chi nel dramma si sforza di trovare il lato divertente. Ed ecco che nel pieno dell'alluvione che ha colpito Bangkok qualcuno sfreccia su una moto d'acqua in una strada allagata della città. Forti piogge hanno flagellato la capitale thailandese, che da quattro giorni è alle prese con le inondazioni. Le stazioni di pompaggio sono in funzione a pieno regime da giorni, ma il governatore Chadchart Sittipunt ha avvertito che potrebbero essere necessari "fino a una settimana" per drenare tutta l'acqua.