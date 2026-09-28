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RUSSIA

Putin rafforza l’esercito con altri 15 mila soldati

Il Cremlino punta a consolidare la presenza militare e a sostenere la crescita delle forze armate.
Putin rafforza l’esercito con altri 15 mila soldati
afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Putin rafforza l’esercito con altri 15 mila soldati
Il Cremlino punta a consolidare la presenza militare e a sostenere la crescita delle forze armate.

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi un decreto che aumenta di 15'000 unità il numero di militari nelle forze armate, portandole a un milione e 550mila. Lo rendono noto le agenzie russe.

Il numero totale del personale delle forze armate, incluso il personale civile, è fissato a 2'441'630. Il precedente aumento del numero di militari risale a fine luglio, quando fu deciso un incremento di 25mila unità per arrivare a 1'535'000 soldati.

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