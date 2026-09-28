RUSSIA
Putin rafforza l’esercito con altri 15 mila soldati
Il Cremlino punta a consolidare la presenza militare e a sostenere la crescita delle forze armate.
afp
Fonte Ats Ans
Putin rafforza l’esercito con altri 15 mila soldati
Il Cremlino punta a consolidare la presenza militare e a sostenere la crescita delle forze armate.
MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi un decreto che aumenta di 15'000 unità il numero di militari nelle forze armate, portandole a un milione e 550mila. Lo rendono noto le agenzie russe.
Il numero totale del personale delle forze armate, incluso il personale civile, è fissato a 2'441'630. Il precedente aumento del numero di militari risale a fine luglio, quando fu deciso un incremento di 25mila unità per arrivare a 1'535'000 soldati.
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