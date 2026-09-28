REGNO UNITO
Tentato attacco alla base RAF, rilasciati su cauzione i cinque arrestati
Gli inquirenti si affrettano a precisare che la decisione non comporta «che l'inchiesta sia chiusa»
AFP / BEN STANSALL
Fonte Ats Ans
Tentato attacco alla base RAF, rilasciati su cauzione i cinque arrestati
Gli inquirenti si affrettano a precisare che la decisione non comporta «che l'inchiesta sia chiusa»
LONDRA - Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i cinque cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo britannico in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri Usa nella guerra contro Teheran.
Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Laurence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo «verifiche e interrogatori approfonditi» e questo «non significa che l'inchiesta sia chiusa».
I cinque restano sottoposti a »severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri», anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
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