Tentato attacco alla base RAF, rilasciati su cauzione i cinque arrestati

Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Laurence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo «verifiche e interrogatori approfonditi» e questo «non significa che l'inchiesta sia chiusa».

I cinque restano sottoposti a »severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri», anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.