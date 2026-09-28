Chiuse le indagini su Sempio: «Impronta compatibile con il suo piede»

PAVIA - Una scarpa Frau numero 42 compatibile con le dimensioni del piede di Andrea Sempio e nuovi accertamenti sulle analisi genetiche effettuate nel 2007. Sono alcuni degli elementi contenuti negli atti con cui la Procura di Pavia ha chiuso nuovamente l'inchiesta su Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il passaggio, come riferisce l'Ansa, aprirebbe ora la strada a una possibile richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima.



«Dimensioni di una scarpa compatibile con le misure del piede di Sempio»

La nuova chiusura arriva dopo gli approfondimenti disposti a fine maggio, successivi a un primo avviso di conclusione delle indagini e alle consulenze presentate dalla difesa. Il procuratore Fabio Napoleone spiega che i tecnici della Procura «hanno depositato una nota sulle dimensioni di una scarpa modello Frau taglia 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio». L'accertamento si inserisce nelle verifiche sulla nota impronta con suola a pallini rinvenuta sulla scena del delitto, che nel processo concluso con la condanna definitiva era stata attribuita ad Alberto Stasi.