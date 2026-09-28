Sconto alla pompa, c'è chi dice no

O coda o deserto

Quindi, prendendo il caso della città lariana, ci sono stazioni di servizio Eni che applicano lo sconto e altre no. E poi ci sono le altre aziende. «Gli altri gestori cosa sono? Figli di nessuno. Sembra che siamo trasparenti, fantasmi». Il prezzo fisso è un provvedimento condivisibile, ma la disparità di trattamento, aggiunge Maroni, è evidente. «Se lei sale in macchina e si fa un giro vede gli impianti Eni con code chilometriche, che sicuramente prima di sera avranno il prodotto esaurito, e gli altri impianti lì, con i propri dipendenti e i propri costi di gestione, a guardare il vuoto».