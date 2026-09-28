Tempesta sul nord-est, inondazioni e blackout

NEW YORK - Strade allagate, blackout e voli cancellati: una violenta tempesta con forti venti e piogge si sta abbattendo sul nord-est degli Stati Uniti. Sabato, ora locale, decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità in diversi Stati. Solo a New York, secondo il sito poweroutage.com, le interruzioni hanno interessato 35mila famiglie.