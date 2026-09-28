Tempesta sul nord-est, inondazioni e blackout
A New York 35mila famiglie senza corrente. Un uomo è morto colpito da un albero. Cancellati centinaia di voli e diversi concerti.
NEW YORK - Strade allagate, blackout e voli cancellati: una violenta tempesta con forti venti e piogge si sta abbattendo sul nord-est degli Stati Uniti. Sabato, ora locale, decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità in diversi Stati. Solo a New York, secondo il sito poweroutage.com, le interruzioni hanno interessato 35mila famiglie.
A New York un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato colpito da un albero caduto, secondo quanto riportato dai media statunitensi. L'uomo sarebbe stato un dipendente dell'autorità per l'edilizia abitativa della città. Le autorità hanno ricevuto numerose segnalazioni di alberi abbattuti. Nel vicino New Jersey, diversi media hanno riferito anche di un piccolo squalo visto nuotare nelle strade allagate vicino alla costa.
La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, aveva dichiarato preventivamente lo stato di emergenza per alcuni distretti. Sabato ha messo in guardia da «condizioni estremamente pericolose» lungo la costa, a causa delle onde alte e delle inondazioni. A New York sono state registrate raffiche di vento superiori agli 80 chilometri orari.
Pesanti anche le conseguenze sul traffico aereo, con numerose cancellazioni e ritardi. Soltanto all'aeroporto di Boston, in Massachusetts, nella mattinata di sabato sono stati cancellati oltre 250 voli, secondo i dati del portale FlightAware.
Il maltempo ha inoltre portato all'annullamento di diversi concerti previsti nel fine settimana. Il Global Citizen Festival, organizzato ogni anno dal 2012 a Central Park, a New York, è stato cancellato per la prima volta nella sua storia. Annullati anche due concerti della popstar Ed Sheeran previsti nei pressi di Boston.