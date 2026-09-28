Trump sull'IA: «Niente regole, non servono»

Anche se Trump ostenta sicurezza, all'interno della Casa Bianca e fra i repubblicani aleggia un certo nervosismo sull'IA. L'ultimo allarme lanciato da alcuni dei ricercatori più autorevoli - inclusi quelli di OpenAI, Meta, Microsoft e Anthropic - ha complicato ulteriormente un quadro in continuo divenire, agitando ancora di più lo staff del presidente e i conservatori.

In un documento, infatti, i ricercatori hanno messo in guardia sulla capacità dell'IA di automatizzare il proprio sviluppo: procede talmente veloce - hanno spiegato - che potrebbe relegare gli esseri umani all'angolo senza che capiscano esattamente cosa stia succedendo. Questa «esplosione di intelligenza» presenta rischi per i governi e le istituzioni, che potrebbero ritrovarsi con poco tempo a disposizione per prepararsi alle conseguenze.