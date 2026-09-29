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Trump: «All'Iran non ho offerto nulla»
Il presidente americano smentisce le indiscrezioni sulle trattative con Teheran
GETTY IMAGES
Fonte Ats Ans
Trump: «All'Iran non ho offerto nulla»
Il presidente americano smentisce le indiscrezioni sulle trattative con Teheran
WASHINGTON D.C. - All'Iran «non ho offerto nulla»: lo ha detto il presidente americano Donald Trump smentendo le indiscrezioni riportate da Axios.
«Axios ha appena pubblicato la notizia secondo cui Trump avrebbe offerto all'Iran un allentamento delle sanzioni e lo sblocco di fondi congelati. Non è vero. Non ho offerto nulla. La notizia di Axios, come la maggior parte delle altre, è una bufala, diffusa solo per soddisfare la loro sindrome da ossessione patologica per Trump», ha affermato il presidente sulla sua rete sociale Truth.
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