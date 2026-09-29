Trump: «All'Iran non ho offerto nulla»

«Axios ha appena pubblicato la notizia secondo cui Trump avrebbe offerto all'Iran un allentamento delle sanzioni e lo sblocco di fondi congelati. Non è vero. Non ho offerto nulla. La notizia di Axios, come la maggior parte delle altre, è una bufala, diffusa solo per soddisfare la loro sindrome da ossessione patologica per Trump», ha affermato il presidente sulla sua rete sociale Truth.