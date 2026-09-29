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Svastiche sull'altare di una chiesa e una statua di Gesù in fiamme

È accaduto alcuni giorni fa in Turingia, una persona è stata arrestata
Svastiche sull'altare di una chiesa e una statua di Gesù in fiamme
Depositphotos (psgt_123)
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Svastiche sull'altare di una chiesa e una statua di Gesù in fiamme
È accaduto alcuni giorni fa in Turingia, una persona è stata arrestata

LUCKA - Gesù bruciato sulla croce e svastiche sull'altare: questo è ciò che i fedeli hanno visto in una chiesa della Turingia, regione della Germania centro-orientale.

Come riporta la Bild, pochi giorni fa la comunità parrocchiale ha reso nota l'entità dei danni di un attacco ai danni della chiesa coinvolta. «Nelle prime ore del mattino dell'11 settembre si è verificato un grave incidente nella chiesa di Lucka (Turingia). In tale occasione, parte dell'arredo sacro ha subito danni ingenti», si legge nel comunicato. Il principale sospettato è stato arrestato dalla polizia nel suo domicilio, situato nei pressi della chiesa.

«Abbiamo avviato un'indagine per incendio doloso particolarmente grave», ha confermato la portavoce della polizia. L'incendio sarebbe avvenuto tra le 00:00 e le 00:45 stando al giornale; alcuni vicini hanno poi notato il bagliore delle fiamme attraverso le finestre della chiesa.

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