Almeno sei morti nello schianto di un aereo militare

MOSKAU - Nello schianto di un aereo militare nella regione di Amur, nell'est della Russia, almeno sei membri dell'equipaggio hanno perso la vita. Un'altra persona è rimasta ferita. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale russa Tass, citando il Ministero della Difesa a Mosca.



L'aereo, un Tu-95, era in volo di addestramento ed è precipitato in una zona disabitata. A bordo non c'erano munizioni. In un primo momento non sono state fornite informazioni sulle possibili cause dell'incidente.