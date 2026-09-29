Russia
Almeno sei morti nello schianto di un aereo militare
Il velivolo, un Tu-95 impegnato in un volo di addestramento, si è schiantato in una zona disabitata della regione Amur senza trasportare munizioni.
IMAGO / Anadolu Agency
Fonte Sda Dpa
Almeno sei morti nello schianto di un aereo militare
Il velivolo, un Tu-95 impegnato in un volo di addestramento, si è schiantato in una zona disabitata della regione Amur senza trasportare munizioni.
MOSKAU - Nello schianto di un aereo militare nella regione di Amur, nell'est della Russia, almeno sei membri dell'equipaggio hanno perso la vita. Un'altra persona è rimasta ferita. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale russa Tass, citando il Ministero della Difesa a Mosca.
L'aereo, un Tu-95, era in volo di addestramento ed è precipitato in una zona disabitata. A bordo non c'erano munizioni. In un primo momento non sono state fornite informazioni sulle possibili cause dell'incidente.
Si tratta di un bombardiere a lungo raggio. La Russia utilizza aerei di questo tipo anche nella sua guerra contro l'Ucraina, che dura da più di quattro anni e mezzo.
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