Il Cile debutta con bond in franchi svizzeri per 380 milioni

L'operazione, con scadenze a cinque e dieci anni, è la terza condotta dal Paese sui mercati internazionali nel 2026. Secondo quanto riferito da La Tercera, che riprende il ministero delle Finanze, l'emissione rientra nel piano di finanziamento per il 2026 e nella strategia volta a diversificare le fonti di finanziamento e la base degli investitori.