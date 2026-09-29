Frasi antisemite attribuite a Bardella, arriva la denuncia

Tra le frasi attribuite a Bardella figurano affermazioni secondo cui «tutte le banche sono in mano ad ebrei» e riferimenti a un presunto «controllo della comunità ebraico-sionista» sulla Francia. «Contesto formalmente le accuse nei miei confronti di Mediapart che mi attribuiscono frasi deliranti e antisemite», ha scritto Bardella su X, aggiungendo che il suo avvocato ha presentato una denuncia per diffamazione.

Prima della pubblicazione dell'inchiesta, Bardella aveva inoltre assicurato a Mediapart che all'epoca non era un militante attivo ed era minorenne. Marine Le Pen, leader del RN e candidata indicata come favorita dai sondaggi in vista delle presidenziali francesi del 2027, ha commentato che «non ci lasceremo intimidire». Al suo fianco, Bardella ha parlato dei «segnali di una guerra totale» e di un «tentativo di destabilizzazione della campagna presidenziale».