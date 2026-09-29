Emmanuel e Brigitte Macron a Palazzo Reale
Incontro solenne a Madrid tra il presidente francese e la famiglia reale spagnola, in un clima di rafforzamento delle relazioni bilaterali.
Incontro solenne a Madrid tra il presidente francese e la famiglia reale spagnola, in un clima di rafforzamento delle relazioni bilaterali.
MADRID - Emmanuel Macron e la moglie Brigitte sono stati ricevuti oggi al Palazzo Reale di Madrid da Felipe VI e Letizia, all'inizio della prima visita ufficiale del presidente francese in Spagna.
La cerimonia di accoglienza si è svolta nel Patio de Armas del Palazzo Reale, con gli onori militari: sono stati eseguiti gli inni francese e spagnolo, accompagnati da 21 salve di cannone.
Felipe VI e Macron hanno poi passato in rassegna il battaglione d'onore della Guardia Reale. Tra le autorità presenti, il premier Pedro Sanchez, salutato affettuosamente dal presidente francese, i presidenti di Congresso e Senato, Francina Armegol e Pedro Rollan, il presidente della Corte costituzionale, Candido Conde-Pumpido, e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso.
Al termine della cerimonia, Felipe VI e il presidente francese hanno assistito alla sfilata della compagnia d'onore. Macron e Brigitte sono quindi partiti verso il Palazzo della Zarluela, residenza dei monarchi spagnoli, dove hanno partecipato a un pranzo, seguito da un colloquio fra i due capi di Stato.
La visita si produce in un momento di intensi scambi economici, politici, culturali ed educativi tra i due Paesi. Nel pomeriggio, il Senato spagnolo voterà il Trattato di amicizia e cooperazione, dopo il via libera unanime della Corte costituzionale.
Durante la presidenza Macron è stato inoltre firmato nel 2021 l'accordo di doppia nazionalità della Francia con la Spagna, primo partner commerciale di Parigi. Oltre 330mila spagnoli vivono in Francia e circa 125mila francesi in Spagna.