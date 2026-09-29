Emmanuel e Brigitte Macron a Palazzo Reale

Felipe VI e Macron hanno poi passato in rassegna il battaglione d'onore della Guardia Reale. Tra le autorità presenti, il premier Pedro Sanchez, salutato affettuosamente dal presidente francese, i presidenti di Congresso e Senato, Francina Armegol e Pedro Rollan, il presidente della Corte costituzionale, Candido Conde-Pumpido, e la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Al termine della cerimonia, Felipe VI e il presidente francese hanno assistito alla sfilata della compagnia d'onore. Macron e Brigitte sono quindi partiti verso il Palazzo della Zarluela, residenza dei monarchi spagnoli, dove hanno partecipato a un pranzo, seguito da un colloquio fra i due capi di Stato.