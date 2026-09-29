«Timori per la sicurezza», OpenAi ferma l'ultimo modello

Intanto, il tycoon ha ospitato più di trenta invitati al pranzo alla Casa Bianca con i protagonisti dell'intelligenza artificiale americana, annunciando la 'setting chart' nella East Room e postando su Truth la foto dell'assegnazione dei posti. Oltre al tycoon, al suo vice JD Vance e allo speaker della Camera Usa Mike Johnson, nella lista ci sono i vertici di Anthropic (Dario Amodei), OpenAI (Sam Altman) e Palantir (Alex Karp). Alla destra di Trump, Jensen Huang (Nvidia) e Mark Zuckerberg (Meta), alla sua sinistra Elon Musk (SpaceX) e Sundar Pichai (Google). Presenti tra gli altri anche Satya Nadella (Microsoft) e Jeff Bezos (Amazon).