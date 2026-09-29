Cerca e trova immobili
Segnalaci
RUSSIA

Mosca alla Nato: «Difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale»

Scambio di accuse tra Russia e Alleanza Atlantica, mentre si moltiplicano allarmi su possibili scontri e sabotaggi.
Mosca alla Nato: «Difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale»
afp
Fonte Mattia Bernardo Bagnoli, Ansa
di Redazione
Mosca alla Nato: «Difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale»
Scambio di accuse tra Russia e Alleanza Atlantica, mentre si moltiplicano allarmi su possibili scontri e sabotaggi.

MOSCA/BRUXELLES - Scintille tra Mosca e la Nato. La Russia, infatti, ha scritto all'Alleanza per protestare contro ciò che definisce una linea «avventurista e irresponsabile», che comprende, a suo dire, esercitazioni volte a simulare «l'isolamento» dell'exclave di Kaliningrad, aumentando «notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto».

La missiva - definita dalla Nato «un documento non ufficiale» o non paper - è stata consegnata dall'ambasciata russa in Belgio al Segretariato Internazionale dell'Alleanza. Il tono è bellicoso. Mosca si dice pronta a ricorrere «all'intero arsenale di armi a sua disposizione» per difendere il proprio territorio. Ovvero le armi nucleari.

La Nato non a caso è andata subito al sodo. «Abbiamo inviato una risposta, sottolineando che siamo un'Alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio russo», ha affermato la portavoce, Allison Hart. «Condanniamo nettamente la minaccia dell'uso della forza, compresa qualsiasi retorica nucleare irresponsabile». Insomma, le accuse sono incrociate. D'altra parte, dopo quasi cinque anni di guerra 'totale' in Ucraina e una campagna di sabotaggi e attacchi ibridi in Europa sempre più sofisticata, la Russia non può proprio lamentarsi se la Nato prende le contromisure. E tra queste ci sono naturalmente i 'war games' disegnati per elaborare una risposta nel caso in cui i Baltici fossero attaccati e venisse chiuso il corridoio Suwalki, il piccolo lembo di terra che collega l'allineatissima Bielorussia a Kaliningrad. Diversi leader alleati non ne hanno fatto mistero: in caso di azioni sconsiderate del Cremlino, l'exclave verrebbe 'asfaltata'.

La Russia è abilissima però a invertire gli addendi, pretendendo di cambiare il risultato. «L'Europa sta senz'altro conducendo una guerra contro di noi», ha tuonato il ministro degli Ester Serghei Lavrov quando, a margine del Valdai International Discussion Club, si è rifiutato di confermare la campagna ibrida e anzi ha tirato in ballo le armi che l'Occidente dà all'Ucraina, usate poi per colpire la Russia. «Se intendete la distruzione delle infrastrutture utilizzate dal regime nazista (ucraino), con il supporto occidentale, per condurre una guerra contro la Federazione Russa, allora ricorriamo alla forza bruta per reprimere una minaccia diretta contro di noi», ha sottolineato. Parole sferzanti quando ancora si hanno negli occhi le immagini, a Kiev, dell'Accademia delle Scienze in fiamme e degli ospedali colpiti dai missili russi -- non a caso l'Università Nazionale Taras Shevchenko offrirà lezioni a distanza dal 29 settembre al 16 ottobre a causa del deterioramento della sicurezza per l'escalation di attacchi sulla capitale.

Nelle ore in cui Mosca punta il dito contro la Nato arriva tuttavia un'altra attribuzione di responsabilità. «Possiamo concludere con certezza che l'incendio doloso ai locali della Milrem Robotics, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto a Tallinn, è stato un atto di sabotaggio ordinato dai servizi speciali russi», ha annunciato il ministro degli Esteri dell'Estonia, Margus Tsahkna. Gli alleati domani discuteranno della campagna ibrida al Consiglio Atlantico, per trovare una quadra sulla risposta da dare, il più possibile comune. Il Cremlino, dal canto suo, ha smentito: «Sono accuse infondate».

Il conflitto, nel mentre, come ogni giorno si trascina. Nella notte l'Ucraina è riuscita ad abbattere i missili balistici russi lanciati su Kiev grazie al sistema Nasams fornito dai partner americani e norvegesi, con il relativo pacchetto d'intercettori. Volodymyr Zelensky ha ringraziato. Peggio è andata alla Russia. Un bombardiere strategico Tu-95 si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur: si tratta di un velivolo di epoca sovietica, impossibile da rimpiazzare, la cui flotta si sta assottigliando sempre di più a causa della guerra.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
kaliningradnatorussia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
36
189

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
224

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
73
78

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
139

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
7 ore
140
271

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
80
184

La Fortezza si sgretola

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
1 gior
5
7

Elisa, fine della storia d'amore

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
173

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
12 ore
7
125

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
91

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
114
342

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
16
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
2 gior
83
137

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
3 gior
39
134

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
1 gior
38
40

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
29
52

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
6 ore

È morto Norberto Crivelli

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
4 ore

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
13 ore
53
147

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
1 gior
6
26

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
3 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
9 ore
3
22

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
14 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
3 gior
34

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
11 ore
22
60

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
8 ore
4
66

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
2 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
47

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
13 ore
3
18

Elvis Merzlikins cambia squadra

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
29

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione
LIVE
SVIZZERA
3 gior
99
154

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
2 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
2 gior
8
34

L'effetto Sannino dura un tempo

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
12 ore
36
54

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
35

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
28

Castelli o Fortezza?

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
7 ore
110
263

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
39
25

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
20

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

Locarno ha un nuovo negozio Coop
LIVE
LOCARNO
1 gior
11

Locarno ha un nuovo negozio Coop

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
41 anni nel braccio della morte ma il Dna non corrisponde
LIVE
STATI UNITI
27 min

41 anni nel braccio della morte ma il Dna non corrisponde

Almeno sei morti nello schianto di un aereo militare
LIVE
RUSSIA
4 ore

Almeno sei morti nello schianto di un aereo militare

Emmanuel e Brigitte Macron a Palazzo Reale
LIVE
SPAGNA
4 ore
9

Emmanuel e Brigitte Macron a Palazzo Reale

Svastiche sull'altare di una chiesa e una statua di Gesù in fiamme
LIVE
GERMANIA
4 ore

Svastiche sull'altare di una chiesa e una statua di Gesù in fiamme

Il Cile debutta con bond in franchi svizzeri per 380 milioni
LIVE
CILE
4 ore
8

Il Cile debutta con bond in franchi svizzeri per 380 milioni

Frasi antisemite attribuite a Bardella, arriva la denuncia
LIVE
FRANCIA
8 ore
23

Frasi antisemite attribuite a Bardella, arriva la denuncia

In moto d’acqua nelle strade allagate dall'alluvione
LIVE
BANGKOK
11 ore
11

In moto d’acqua nelle strade allagate dall'alluvione

Trump: «All'Iran non ho offerto nulla»
LIVE
STATI UNITI
13 ore
4
22

Trump: «All'Iran non ho offerto nulla»

Putin rafforza l’esercito con altri 15 mila soldati
LIVE
RUSSIA
21 ore
7
129

Putin rafforza l’esercito con altri 15 mila soldati

«Chi vince sull'IA, vince»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
3
26

«Chi vince sull'IA, vince»