41 anni nel braccio della morte ma il Dna non corrisponde

Ieri un giudice ha disposto la scarcerazione di Carter su cauzione, in attesa di un nuovo processo. L'uomo si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che la confessione da lui firmata fosse stata estorta con la coercizione. Secondo la difesa, le prove materiali e le testimonianze oculari indicavano che l'assassino della Olesen fosse un uomo bianco, eppure a essere condannato fu Carter, uno di colore.

«Lo Stato gli ha sottratto 41 anni di vita e lo ha sottoposto all'orrore del braccio della morte per oltre quattro decenni, ma stasera è finalmente a casa», ha dichiarato aia media l'avvocato Neal Hamilton. L'anno scorso la Corte Suprema statale aveva ordinato un nuovo processo, citando una «grave condotta scorretta» da parte degli inquirenti.