Esplosione in appartamento a Neuchâtel, morta una donna di 55 anni
La donna si trovava nell’appartamento in cui si è verificata la deflagrazione.
La donna si trovava nell’appartamento in cui si è verificata la deflagrazione.
NEUCHÂTEL - Non ce l'ha fatta la 55enne rimasta gravemente ferita nell'esplosione che martedì, poco prima di mezzogiorno, ha innescato un incendio in un appartamento al primo piano di un immobile a Neuchâtel. La donna è morta mercoledì mattina, come comunicato dalla polizia cantonale.
Al momento del sinistro nell'edificio si trovavano quattro persone. Tre erano state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre la 55enne, in gravi condizioni, era stata soccorsa dalla Rega. La donna si trovava nell'appartamento in cui si è verificata l'esplosione: non ne era l'inquilina, ma vi soggiornava regolarmente.
Stando ai primi elementi emersi dall'inchiesta, l'esplosione e il successivo incendio potrebbero essere legati alla presenza di gas nell'appartamento. La causa esatta resta però da chiarire: sono in corso accertamenti tecnici e giudiziari per ricostruire quanto accaduto.
I danni riportati dall'immobile hanno reso necessario ricollocare gli inquilini. Il procuratore di servizio si è recato sul posto e ha aperto un'istruttoria per fare luce sulle cause e sulle circostanze del sinistro.