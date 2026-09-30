Esplosione in appartamento a Neuchâtel, morta una donna di 55 anni

Stando ai primi elementi emersi dall'inchiesta, l'esplosione e il successivo incendio potrebbero essere legati alla presenza di gas nell'appartamento. La causa esatta resta però da chiarire: sono in corso accertamenti tecnici e giudiziari per ricostruire quanto accaduto.

I danni riportati dall'immobile hanno reso necessario ricollocare gli inquilini. Il procuratore di servizio si è recato sul posto e ha aperto un'istruttoria per fare luce sulle cause e sulle circostanze del sinistro.