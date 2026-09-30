Botox e siringhe nel salone di bellezza, scatta il blitz

Un'ulteriore perquisizione ha poi portato alla scoperta, nel seminterrato, di numerosi farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario. Oltre alle siringhe, agli aghi, ai preparati a base di Botox, ai prodotti a base di acido ialuronico e agli smalti, sono stati confiscati anche due dispositivi laser.

L'autorità cantonale per il controllo dei farmaci è stata coinvolta per ulteriori accertamenti. Secondo quanto riferito, una donna svizzera di 39 anni è sospettata di aver effettuato trattamenti medici ed estetici senza disporre delle qualifiche necessarie.