Congedo di 18 settimane sia per le mamme che per i papà: depositate oltre 112mila firme
L'iniziativa chiede un congedo della stessa durata per i neogenitori. Oggi è avvenuta la consegna alla Cancelleria federale.
BERNA - È formalmente riuscita la raccolta delle firme per l'iniziativa popolare che chiede un congedo parentale di 18 settimane sia per le madri sia per i padri. I promotori hanno depositato oggi alla Cancelleria federale 112'517 firme autenticate.
La proposta di modifica costituzionale, denominata «Società ed economia forti grazie al congedo parentale (Iniziativa per un congedo familiare)», è sostenuta da rappresentanti del Centro, dei Verdi, del PVL, del PS, del PEV e del PLR, oltre che da Alliance F e Travail.Suisse. Per la riuscita di un'iniziativa popolare sono necessarie 100'000 firme entro 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo nel Foglio federale.
L'iniziativa chiede un congedo parentale «equo e indennizzato» alla nascita di un figlio, della stessa durata per entrambi i genitori. Secondo la proposta, il congedo non dovrebbe essere trasferibile e, in linea di massima, potrebbe essere fruito contemporaneamente al massimo per un quarto della durata complessiva.
L'importo minimo e il finanziamento dell'indennità dovrebbero seguire i principi applicati alle indennità per chi presta servizio militare o civile. Per i salari più bassi, l'indennità dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 100%.
Attualmente in Svizzera le madri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un'indennità di maternità per 14 settimane. Nel 2020 il popolo ha inoltre approvato un congedo di due settimane per i padri, entrato in vigore all'inizio del 2021. Secondo i promotori, nel confronto internazionale la Svizzera continua a offrire condizioni particolarmente limitate in materia di congedi parentali.