Caos a bordo, il copilota avrebbe ferito il pilota con un coltello

Il portale israeliano ynet ha riferito che il copilota sospettato dell'aggressione proviene dall'Oman, circostanza che inizialmente non aveva ricevuto conferma ufficiale. In precedenza erano circolate informazioni secondo cui il pilota sarebbe stato di origine russa e il copilota di origine ucraina.

Una portavoce israeliana ha confermato che il copilota sospettato è interrogato in Arabia Saudita. Secondo i media, in Israele viene presa in considerazione anche l'ipotesi di un possibile tentato attentato terroristico, mentre inizialmente l'atterraggio d'emergenza era stato attribuito a una lite tra i piloti.