Caos a bordo, il copilota avrebbe ferito il pilota con un coltello
Alcuni passeggeri sarebbero riusciti a bloccare il presunto aggressore
Alcuni passeggeri sarebbero riusciti a bloccare il presunto aggressore
DUBAI - Un copilota della compagnia Flydubai avrebbe ferito con un coltello l'altro pilota durante un volo da Dubai a Tel Aviv. Lo riferiscono diversi media israeliani sulla base delle testimonianze dei passeggeri. L'aereo ha poi effettuato un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita.
Una passeggera israeliana ha raccontato all'emittente N12 che a bordo ci sono state «urla e panico». Secondo la sua testimonianza, alcuni uomini, tra cui degli israeliani, sarebbero intervenuti riuscendo a sopraffare il presunto aggressore. Un'altra passeggera ha riferito di aver sentito urla e di aver poi visto molto sangue nella cabina di pilotaggio.
Il portale israeliano ynet ha riferito che il copilota sospettato dell'aggressione proviene dall'Oman, circostanza che inizialmente non aveva ricevuto conferma ufficiale. In precedenza erano circolate informazioni secondo cui il pilota sarebbe stato di origine russa e il copilota di origine ucraina.
Una portavoce israeliana ha confermato che il copilota sospettato è interrogato in Arabia Saudita. Secondo i media, in Israele viene presa in considerazione anche l'ipotesi di un possibile tentato attentato terroristico, mentre inizialmente l'atterraggio d'emergenza era stato attribuito a una lite tra i piloti.
Circa 180 passeggeri israeliani attendono ora di poter rientrare a casa. Israele e Arabia Saudita non intrattengono relazioni diplomatiche.