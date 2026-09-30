Tremila episodi di spaccio, anche vicino alle scuole

Secondo gli inquirenti, il gruppo, indicato come attivo nella provincia da oltre vent'anni, si occupava dello stoccaggio, del confezionamento e dello spaccio della cocaina. La base logistica sarebbe stata una ditta con sede a Senna Comasco, intestata a uno dei fratelli e attiva anche nel commercio di auto usate. Il titolare disponeva di circa cinquanta vetture che sarebbero state impiegate per le consegne usando targhe prova, rendendo più difficile il monitoraggio attraverso i sistemi di videosorveglianza.

La droga, riferisce la Guardia di finanza, veniva nascosta in vani ricavati nelle auto parcheggiate nel piazzale della ditta, anche nel bocchettone del carburante, e poi consegnata nei comuni di Como, Capiago Intimiano, Montorfano e Lipomo. In alcune occasioni le cessioni sarebbero avvenute vicino a istituti scolastici: a Capiago Intimiano il pusher avrebbe fissato appuntamenti nei parcheggi adiacenti alla scuola primaria Giuseppe Verdi.