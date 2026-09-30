Aereo segnala un'emergenza e cambia rotta...per una lite tra piloti
Il velivolo partito da Dubai avrebbe cambiato rotta sopra l'Arabia Saudita. Il codice sarebbe stato attivato in seguito a una zuffa scoppiata tra piloti.
Il velivolo partito da Dubai avrebbe cambiato rotta sopra l'Arabia Saudita. Il codice sarebbe stato attivato in seguito a una zuffa scoppiata tra piloti.
TEL AVIV - Falso allarme nei cieli del Medio Oriente. Un segnale di emergenza inviato da un aereo partito da Dubai alla volta di Tel Aviv si è rivelato essere legato a una violenta lite scoppiata tra piloti.
Il velivolo della compagnia FlyDubai avrebbe perso improvvisamente quota, passando da 34'000 piedi a 16'600 in soli due minuti. Poco dopo l'aereo ha inviato un segnale di emergenza e trasmesso un codice utilizzato a livello internazionale per indicare un dirottamento o un'interferenza illecita, allarmando le autorità.
L'aereo ha quindi cambiato rotta mentre si trovava sopra l'Arabia Saudita, per poi sparire dai radar.
In un primo momento non sarebbe inoltre stato possibile stabilire contatto con i piloti e caccia israeliani sarebbero stati inviati verso il velivolo.
Funzionari israeliani hanno infine potuto chiarire che non si è trattato di un dirottamento e, stando alla Cnn, l'aereo dovrebbe atterrare a breve in Arabia Saudita.