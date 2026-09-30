Pacchetto UE, gli Stati approvano contributi per 3,3 miliardi

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha ricordato che i pagamenti fanno parte del pacchetto e ha affermato che attraverso questi contributi la Svizzera «investe nella stabilità e nella coesione in Europa». Critica Esther Friedli (UDC/SG), secondo cui la Confederazione, oltre ad adottare dinamicamente il diritto UE, dovrebbe anche pagare per partecipare al mercato interno. La maggioranza della Camera ha invece seguito le commissioni della politica estera e delle finanze, secondo le quali i benefici annuali del mercato interno per la Svizzera sono nettamente superiori ai crediti richiesti.

Giovedì gli Stati dovranno inoltre pronunciarsi sul credito d'impegno per la partecipazione svizzera a Erasmus+ nel 2027. Alcuni parlamentari borghesi hanno espresso perplessità sull'ammontare previsto, richiamando la situazione delle finanze federali e le misure di risparmio. Al dibattito parteciperà il presidente della Confederazione Guy Parmelin.