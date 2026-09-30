Cerca e trova immobili
Segnalaci
CAMERE FEDERALI

Pacchetto UE, gli Stati approvano contributi per 3,3 miliardi

Via libera ai crediti per coesione e migrazione. I versamenti sono legati all'accettazione del pacchetto di accordi con Bruxelles.
Pacchetto UE, gli Stati approvano contributi per 3,3 miliardi
deposit
Fonte Sda
di Redazione
Pacchetto UE, gli Stati approvano contributi per 3,3 miliardi
Via libera ai crediti per coesione e migrazione. I versamenti sono legati all'accettazione del pacchetto di accordi con Bruxelles.

BERNA - Il Consiglio degli Stati ha approvato mercoledì sera i crediti legati ai contributi svizzeri nell'ambito del pacchetto di accordi con l'Unione europea. Per gli anni dal 2030 al 2036, in caso di accettazione del pacchetto, sono previsti versamenti annuali per un totale di 3,3 miliardi di franchi. I crediti approvati sono due per il contributo di coesione e uno per la migrazione.

Gli accordi introducono un meccanismo giuridicamente vincolante per contributi regolari alla coesione, ciascuno della durata di sette anni. La Svizzera negozierebbe con gli Stati dell'UE i contratti per l'erogazione dei fondi, che non confluirebbero nel bilancio dell'Unione. Nella fase transitoria tra il 2025 e il 2029 Berna verserà ogni anno 130 milioni di franchi per la coesione.

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha ricordato che i pagamenti fanno parte del pacchetto e ha affermato che attraverso questi contributi la Svizzera «investe nella stabilità e nella coesione in Europa». Critica Esther Friedli (UDC/SG), secondo cui la Confederazione, oltre ad adottare dinamicamente il diritto UE, dovrebbe anche pagare per partecipare al mercato interno. La maggioranza della Camera ha invece seguito le commissioni della politica estera e delle finanze, secondo le quali i benefici annuali del mercato interno per la Svizzera sono nettamente superiori ai crediti richiesti.

Giovedì gli Stati dovranno inoltre pronunciarsi sul credito d'impegno per la partecipazione svizzera a Erasmus+ nel 2027. Alcuni parlamentari borghesi hanno espresso perplessità sull'ammontare previsto, richiamando la situazione delle finanze federali e le misure di risparmio. Al dibattito parteciperà il presidente della Confederazione Guy Parmelin.

La Camera affronterà poi l'ulteriore sviluppo del pacchetto, che comprende nuovi accordi sulla sicurezza alimentare e sulla salute. Quest'ultimo punta a rafforzare la cooperazione con l'UE in caso di crisi sanitarie e a garantire alla Svizzera l'accesso ai meccanismi europei di sicurezza sanitaria. Il dossier passerà successivamente al Consiglio nazionale, mentre l'accordo sull'elettricità sarà trattato più avanti, poiché la commissione competente degli Stati non ha ancora concluso i suoi lavori.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
Svizzeraunione europea
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
2 gior
40
193

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
13 ore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
2 gior
6
9

Elisa, fine della storia d'amore

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
2 gior
85
77

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
147
273

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
2 gior
36
136

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
1 gior
9
122

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
13 ore

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
84
169

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
2 gior
116
337

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
8 ore
102
163

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
22 ore
24
103

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
8 ore
40

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
2 gior
16
37

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
5 ore

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
1 gior

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
1 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
2 gior
38
38

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
53
143

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
2 gior
6
25

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
10 ore
43
54

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
20 ore
8
37

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
1 gior
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
23

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
12 ore
29

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
21 ore
20
73

Lugano, un disastro

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
22 ore
11
103

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
4 ore
3
12

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
1 gior
22
60

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
1 gior
7
65

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
7 ore
23
39

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
3 ore
9
28

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
13 ore
2
36

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
1 gior
57
141

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
1 gior
3
19

Elvis Merzlikins cambia squadra

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 ore
16

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
2 gior
14
58

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
1 gior
112
269

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
44

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»
LIVE
ITALIA
20 ore
13
46

Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
2 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
36
126

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
18

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Coop raggiunge quota 1'000 supermercati: «In Ticino siamo leader»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
1

Coop raggiunge quota 1'000 supermercati: «In Ticino siamo leader»

Giallo sull'anziana trovata morta in auto. La polizia: «C'è stato un intervento di terzi»
LIVE
GRIGIONI
1 ora

Giallo sull'anziana trovata morta in auto. La polizia: «C'è stato un intervento di terzi»

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
1 ora
11

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
2 ore
7
43

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Canicola e siccità, critiche a Rösti da sinistra e Centro
LIVE
CAMERE FEDERALI
2 ore
6

Canicola e siccità, critiche a Rösti da sinistra e Centro

Il Reno ai minimi storici, Werd «non è quasi più un'isola»
LIVE
TURGOVIA
2 ore
7

Il Reno ai minimi storici, Werd «non è quasi più un'isola»

Esplosione in appartamento a Neuchâtel, morta una donna di 55 anni
LIVE
NEUCHÂTEL
3 ore
2

Esplosione in appartamento a Neuchâtel, morta una donna di 55 anni

Congedo di 18 settimane sia per le mamme che per i papà: depositate oltre 112mila firme
LIVE
SVIZZERA
4 ore
5
45

Congedo di 18 settimane sia per le mamme che per i papà: depositate oltre 112mila firme

Infermieri, l'organizzazione mantello a un passo dal fallimento
LIVE
SVIZZERA
4 ore
7

Infermieri, l'organizzazione mantello a un passo dal fallimento

Botox e siringhe nel salone di bellezza, scatta il blitz
LIVE
ZURIGO
4 ore
4

Botox e siringhe nel salone di bellezza, scatta il blitz