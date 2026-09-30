Il Reno ai minimi storici, Werd «non è quasi più un'isola»
Il livello eccezionalmente basso del fiume fa emergere ampie distese di ghiaia e sponde attorno all'isola. E riaffiorano anche tracce del passato.
Il livello eccezionalmente basso del fiume fa emergere ampie distese di ghiaia e sponde attorno all'isola. E riaffiorano anche tracce del passato.
WERD - Oltre al Lago di Costanza, ai minimi storici, anche il Reno fa i conti con livelli dell'acqua eccezionalmente bassi. Una situazione che sta trasformando il paesaggio attorno a Werd, che oggi, secondo BRK News «non è quasi più un'isola».
Il cambiamento emerge chiaramente confrontando le immagini dall'alto realizzate da BRK News. Una prima ripresa risale all'11 agosto, mentre nuovi filmati con un drone sono stati effettuati mercoledì 30 settembre. Nel giro di poche settimane ampie porzioni del letto attorno a Werd e lungo il Reno sono rimaste all'asciutto.
Dai filmati si vedono infatti ampie distese di ghiaia e sponde emerse, mentre in alcuni punti il corso d’acqua appare molto più stretto.
A confermare l'eccezionalità della situazione sono anche le misurazioni. Mercoledì l'idrometro gestito dal Canton Sciaffusa nei pressi di Stein am Rhein ha registrato un minimo giornaliero di 393,98 metri sul livello del mare, il valore più basso dall'inizio delle rilevazioni della stazione, nel 2014.
Per l'Untersee, la parte occidentale del Lago di Costanza, la serie storica dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) risale al 1885. Il precedente minimo, pari a 394,25 metri sul livello del mare, è stato superato al ribasso il 26 settembre. Mercoledì il livello è sceso ulteriormente, raggiungendo i 394,21 metri.
Il basso livello dell'acqua svela tracce del passato
L'acqua così bassa sta facendo riaffiorare anche tracce del passato. Secondo Simone Schmid, archeologa cantonale dell'Ufficio archeologico della Turgovia, la situazione attuale aiuta a capire perché i Romani scelsero proprio l'isola di Werd per costruire il loro primo ponte nella zona.
In passato, infatti, in quel punto potrebbe essere esistito persino un vero e proprio guado, ovvero un punto poco profondo di un corso d'acqua attraversabile a piedi. Anche il piccolo villaggio romano nei pressi di Eschenz sorse in corrispondenza di questa testa di ponte.
I dati cantonali disponibili non permettono invece di stabilire se, in passato, livelli altrettanto bassi abbiano già fatto emergere il letto del fiume al punto da collegare Werd in gran parte, o completamente, alla terraferma.