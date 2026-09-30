In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

L'entrata era gratuita previa prenotazione. Stando agli organizzatori, sono stati effettuati ordini singoli per un numero molto elevato di biglietti. «Successivamente abbiamo limitato il numero di biglietti a un massimo di quattro per persona. In alcune prenotazioni ne era stato riservato un numero maggiore», ha scritto la portavoce. Quest'ultima ha aggiunto di non essere in grado di valutare o commentare se si sia trattato di un'azione mirata.

L'attivista svedese, diventata una figura mondiale della lotta contro il cambiamento climatico, si è fatta dal canto suo un'opinione chiara sulla scarsa affluenza di pubblico, stando al Tages-Anzeiger. Per Thunberg la responsabilità è del Marocco, il Paese con cui i Sahrawi, la popolazione originaria del Sahara occidentale, sono in conflitto da decenni. Più precisamente dal 1975, anno in cui la Spagna, ex potenza coloniale, ha abbandonato il territorio che è da allora rivendicato dal Marocco. I posti vuoti sarebbero, a suo avviso, la conferma del tentativo di mettere a tacere la lotta del popolo Sahrawi.