Canicola e siccità, critiche a Rösti da sinistra e Centro

Critiche anche dai socialisti: Mattea Meyer (ZH) ha chiesto perché non vi sia un piano d'azione per il periodo 2026-2030. Per il Centro, Stefan Müller-Altermatt (SO) ha messo in guardia dalle possibili conseguenze della siccità sull'agricoltura nei prossimi anni. Christian Wasserfallen (PLR/BE) ha invece auspicato un maggiore ricorso alle tecnologie moderne e a misure di adattamento, in particolare per i lavoratori.

L'UDC ha difeso maggiormente l'operato del proprio ministro. Ernst Wandfluh (BE) ha lodato le misure adottate rapidamente dal Governo durante la crisi, citando l'esenzione dai dazi doganali per il foraggio e il contributo per la salute dei boschi.