Sfiorato un nuovo 11 settembre?
L'intervento dei passeggeri e di un terzo pilota a bordo ha evitato una possibile tragedia sul volo Flydubai.
L'intervento dei passeggeri e di un terzo pilota a bordo ha evitato una possibile tragedia sul volo Flydubai.
DUBAI - I primi video comparsi in rete mostrano i momenti immediatamente successivi al tentato dirottamento di un volo Flydubai, costretto a un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. I passeggeri avrebbero sopraffatto il copilota che, secondo quanto emerso in mattinata, aveva cercato di accoltellare il comandante.
Altre immagini mostrano i passeggeri mentre soccorrono una persona ferita. Secondo l'emittente televisiva israeliana N12, un terzo pilota - che si trovava a bordo come passeggero - avrebbe preso i comandi dell'aereo.
Poco prima, dopo la violenta aggressione, l'aereo era temporaneamente precipitato in picchiata. Secondo N12, la coda del velivolo sarebbe stata gravemente danneggiata.
La televisione israeliana ha mostrato anche alcuni membri dell'equipaggio feriti. In un video pubblicato dall'emittente si vede un uomo sanguinante con una maschera per l'ossigeno, mentre sulla parete accanto a lui compaiono tracce di sangue.
In un'altra immagine, un israeliano con il volto coperto di sangue afferma di essere il pilota e sostiene di essere stato vittima di un tentato omicidio. Accanto a lui si trova un altro ferito, che i passeggeri sembrano sorvegliare.
Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha scritto sulla piattaforma X che un terrorista avrebbe tentato di uccidere 180 passeggeri israeliani.
Sfiorato un nuovo 11 settembre?
Si ritiene che il copilota sia un cittadino omanita. Le sue intenzioni non sono ancora chiare: tra le ipotesi figurano un incidente aereo deliberato o un attentato terroristico. «Un pilota ha accoltellato l'altro e ha tentato di compiere un attacco simile a quello dell'11 settembre», ha dichiarato un funzionario israeliano a Channel 12. L'uomo è stato arrestato in Arabia Saudita.
Netanyahu: «Evitata una catastrofe»
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un messaggio video, ha definito gli eventi un «gravissimo incidente di sicurezza». Netanyahu ha detto che un passeggero gli ha raccontato, durante una conversazione telefonica, come l'aereo avesse iniziato a perdere quota e fosse entrato in una picchiata. Secondo il racconto, insieme a un membro dell'equipaggio, il passeggero è riuscito a entrare nella cabina di pilotaggio. Sono riusciti a neutralizzare l'aggressore mentre questi cercava di danneggiare gli apparati dell'aereo.
Un altro equipaggio, che si trovava a bordo, è entrato nella cabina di pilotaggio ed è riuscito a stabilizzare l'aereo. Netanyahu ha espresso la sua ammirazione «nei confronti degli eroi che hanno mostrato straordinaria presenza di spirito e coraggio». «Hanno salvato molte vite, hanno evitato una grave catastrofe», ha detto il primo ministro.