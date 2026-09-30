Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Netanyahu: «Evitata una catastrofe»

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un messaggio video, ha definito gli eventi un «gravissimo incidente di sicurezza». Netanyahu ha detto che un passeggero gli ha raccontato, durante una conversazione telefonica, come l'aereo avesse iniziato a perdere quota e fosse entrato in una picchiata. Secondo il racconto, insieme a un membro dell'equipaggio, il passeggero è riuscito a entrare nella cabina di pilotaggio. Sono riusciti a neutralizzare l'aggressore mentre questi cercava di danneggiare gli apparati dell'aereo.