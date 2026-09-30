WhatsApp lancia il "parental control" per adolescenti

Il parental control è «facile da configurare», sottolinea l'app del gruppo Meta, prevede «un unico PIN e avvisi chiari per tenere i genitori informati». È facoltativo, «sono i genitori a scegliere il livello di assistenza di cui i figli hanno bisogno e possono modificare o disattivare i controlli in qualsiasi momento. Anche con i controlli attivati, le chiamate e i messaggi personali dei teenager rimangono privati e protetti dalla crittografia end-to-end. Nessuno al di fuori della chat, nemmeno WhatsApp, può vederne o ascoltarne il contenuto».