BMW taglia il management. E sulla nuova Serie 3 sparisce il diesel

Il gruppo aveva già annunciato in estate un programma di riduzione volontaria dei posti di lavoro in tutti i settori ad eccezione della produzione. Secondo informazioni provenienti da ambienti aziendali, a livello mondiale l'organico dovrebbe diminuire di circa 8.000 unità, soprattutto nell'amministrazione ma anche nello sviluppo in Germania. Il CEO Milan Nedeljkovic ha spiegato che l'organizzazione di Monaco deve diventare più piccola e reattiva.