BMW taglia il management. E sulla nuova Serie 3 sparisce il diesel
Il gruppo punta a semplificare l'organizzazione entro metà 2027. Previsto anche un calo di circa 8.000 dipendenti nel mondo.
Il gruppo punta a semplificare l'organizzazione entro metà 2027. Previsto anche un calo di circa 8.000 dipendenti nel mondo.
BMW vuole snellire le proprie strutture per accelerare i processi decisionali. Entro la metà del 2027 il numero delle «aree e delle relative funzioni di management» dovrà diminuire del 20%, ha comunicato l'azienda. La riorganizzazione riguarderà inizialmente i responsabili di area, con effetti anche sui livelli dirigenziali inferiori.
Il gruppo aveva già annunciato in estate un programma di riduzione volontaria dei posti di lavoro in tutti i settori ad eccezione della produzione. Secondo informazioni provenienti da ambienti aziendali, a livello mondiale l'organico dovrebbe diminuire di circa 8.000 unità, soprattutto nell'amministrazione ma anche nello sviluppo in Germania. Il CEO Milan Nedeljkovic ha spiegato che l'organizzazione di Monaco deve diventare più piccola e reattiva.
La priorità è ridurre i costi per tornare a essere competitivi sul mercato mondiale con prezzi concorrenziali e margini adeguati. In Cina BMW intende rafforzare la regionalizzazione dello sviluppo, della produzione e degli acquisti. Il gruppo prevede inoltre che all'inizio del prossimo decennio cesserà il modello basato sull'importazione in Cina di veicoli prodotti in altri Paesi, mentre valuta possibili esportazioni dalla Cina verso il Sud-Est asiatico.
Un maggiore impiego dell'intelligenza artificiale dovrebbe inoltre permettere di individuare più facilmente dove utilizzare soluzioni esistenti o componenti dei fornitori al posto di sviluppi propri. BMW punta anche a ridurre la complessità della gamma, eliminando le varianti meno redditizie.
Tra le novità figura l'assenza del motore diesel dalla nuova Serie 3 di ottava generazione. Nedeljkovic ha precisato che non si tratta però di una scelta generale contro questa motorizzazione: il diesel potrebbe continuare a essere proposto su altri modelli.