Coop raggiunge quota 1'000 supermercati: «In Ticino siamo leader»

La concorrente Migros, alla fine del 2025, contava 659 supermercati autonomi con poco meno di 1,06 milioni di metri quadrati di superficie commerciale. Migros intende a sua volta ampliare la rete, con 140 nuove aperture previste entro il 2030.

Per Coop la crescita non si fermerà al millesimo negozio. Il CEO Philipp Wyss vede ancora potenziale soprattutto nella Svizzera centrale e orientale, oltre che a Ginevra e Losanna. «A Zurigo e Basilea siamo estremamente forti, e in Ticino siamo leader del mercato», ha affermato, annunciando che il gruppo continuerà ad aprire nuovi punti vendita.