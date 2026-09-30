Coop raggiunge quota 1'000 supermercati: «In Ticino siamo leader»
Domani apre a Emmen il millesimo punto vendita. Il CEO Philipp Wyss vede ancora margini di crescita e annuncia nuove aperture.
BERNA - EMMEN - Coop raggiunge quota 1'000 supermercati. Il traguardo sarà tagliato domani con l'apertura di un nuovo punto vendita a Emmen, nel canton Lucerna, con una superficie di 2'500 metri quadrati.
La rete della cooperativa si estende dai centri cittadini ai villaggi fino alle località di montagna, come Bettmeralp, in Vallese, a 1'948 metri di altitudine. Complessivamente i punti vendita occupano circa 1,1 milioni di metri quadrati di superficie commerciale. Negli ultimi dieci anni Coop ha aperto 124 nuove filiali e investito circa 3,5 miliardi di franchi nella ristrutturazione dei negozi.
La concorrente Migros, alla fine del 2025, contava 659 supermercati autonomi con poco meno di 1,06 milioni di metri quadrati di superficie commerciale. Migros intende a sua volta ampliare la rete, con 140 nuove aperture previste entro il 2030.
Per Coop la crescita non si fermerà al millesimo negozio. Il CEO Philipp Wyss vede ancora potenziale soprattutto nella Svizzera centrale e orientale, oltre che a Ginevra e Losanna. «A Zurigo e Basilea siamo estremamente forti, e in Ticino siamo leader del mercato», ha affermato, annunciando che il gruppo continuerà ad aprire nuovi punti vendita.
Coop punta inoltre sull'integrazione tra commercio tradizionale e online. Tra i servizi proposti figura la possibilità di ordinare la spesa su Coop.ch e farsela consegnare in un punto vendita situato nella propria località di villeggiatura.