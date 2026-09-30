Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

Intanto la vecchia struttura resta lì, come un abito vecchio che non si riesce a buttare via, ad evocare i fasti di un passato di cui i più giovani hanno appena memoria. Chi, passandoci davanti, non si è chiesto cosa ci sia all'interno?

Ebbene, qualcuno è andato a vederlo. Degli "urbexer" ("pirati urbani" che si intrufolano in edifici abbandonati) si sono infatti introdotti illegalmente nell'edificio filmandolo e postando tutto sulla loro pagina social. «Ho incluso il nome dell'hotel solo per mostrarvi quanto sia completamente inaccessibile. Non provate a fare nulla, la polizia arriva in pochi secondi. Godetevi semplicemente la visione attraverso queste immagini, in totale sicurezza!», scrive l'esploratrice urbana sulla sua pagina Instagram.