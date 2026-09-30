Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
Un atto di "esplorazione urbana" finita sui social. Il sindaco Ettore Vismara: «Quello stabile dovrebbe essere demolito per lasciare spazio a qualcosa di nuovo e bello. Peccato che in Ticino vada di moda presentare opposizione».
Un atto di "esplorazione urbana" finita sui social. Il sindaco Ettore Vismara: «Quello stabile dovrebbe essere demolito per lasciare spazio a qualcosa di nuovo e bello. Peccato che in Ticino vada di moda presentare opposizione».
PARADISO - Sono ormai 9 anni che il fu Hotel Eden, affacciato sul lungolago di Paradiso, ha chiuso i battenti. Da allora, la struttura simbolo del comune sul Ceresio è in attesa di conoscere il proprio destino.
Diverse le idee sul tavolo, ma mai nessuna che (almeno per ora) sia riuscita a trasferirsi dalle carte dei progetti alle impalcature di un cantiere. Nel 2018, il "no" del Cantone alla proposta di demolizione per lasciare spazio a tre edifici sui due lati della strada, comunicanti tramite passerella, e contraddistinti da grandi superfici vetrate. Nel 2024, sotto la nuova proprietà, la domanda di costruzione per un nuovo albergo, l’Eden Lake Resort. Un progetto all'apparenza ancora in stallo.
Intanto la vecchia struttura resta lì, come un abito vecchio che non si riesce a buttare via, ad evocare i fasti di un passato di cui i più giovani hanno appena memoria. Chi, passandoci davanti, non si è chiesto cosa ci sia all'interno?
Ebbene, qualcuno è andato a vederlo. Degli "urbexer" ("pirati urbani" che si intrufolano in edifici abbandonati) si sono infatti introdotti illegalmente nell'edificio filmandolo e postando tutto sulla loro pagina social. «Ho incluso il nome dell'hotel solo per mostrarvi quanto sia completamente inaccessibile. Non provate a fare nulla, la polizia arriva in pochi secondi. Godetevi semplicemente la visione attraverso queste immagini, in totale sicurezza!», scrive l'esploratrice urbana sulla sua pagina Instagram.
Le immagini, ad ogni modo, sono suggestive e restituiscono un sapore vintage e a tratti inquietante, alla Overlook Hotel di Shining: dai corridoi lunghi e stretti, alle trame geometriche e ipnotiche della moquette, fino al bar, che sembra davvero attendere l'arrivo di Jack Torrance per il suo bourbon con ghiaccio servito dal barista Lloyd.
I nostalgici (e chi ci ha lavorato)
Nei commenti al video, anche qualche nostalgico: «Ho lavorato qui molti anni, vederlo così è davvero spiacevole», scrive un ex dipendente. «Perfino la sala server, minuscola e piena di vecchi computer, è rimasta lì al suo posto… chissà se c’è ancora il tag che ho nascosto in un certo punto del bancone. Mi piacerebbe tantissimo poterlo rivedere ancora», conclude.
Diversi coloro che, invece, si chiedono come mai nessuno vi abbia più messo mano. «La posizione è davvero splendida. È strano che non abbiano né ristrutturato l’hotel, né costruito qualcosa di nuovo al suo posto», scrive un altro utente.
«In Ticino presentare opposizione è diventato uno sport»
«Lì, effettivamente, l'idea è quella di demolire e ricostruire. Sono già state presentate diverse domande di costruzione, una in particolare è ancora perdente», sottolinea - da noi contattato - il sindaco di Paradiso Ettore Vismara.
«Ma come sempre, essendo diventato uno sport in voga in Ticino, sono state presentate opposizioni, che purtroppo lasciano in uno stato indecoroso quello che è un punto cardine del nostro Comune». L'iter però non è fermo, va solo a rilento, assicura Vismara: «Il progetto prosegue anche se con il freno tirato. L'idea del proprietario è quella di costruire nuovo edificio».
Struttura che il Sindaco vorrebbe realizzata: «Purtroppo tutti i progetti vanno sempre per le lunghe nel Canton Ticino. Eppure parliamo di un qualcosa di impattante dal punto di vista economico, in un punto delicato. Sarebbe bene che possa andare avanti. Una volta che vengono rispettate le prescrizioni del piano regolatore e delle norme di attuazione... Ecco, si dovrebbe poter procedere. Evidentemente a qualcuno l'idea fa paura o dà fastidio».
Infine una velata critica alla bravata degli "esploratori urbani": «Intanto succedono cose come quelle che abbiamo visto nel video. Ragazzi che si introducono in una struttura abbandonata mettendosi in situazioni di pericolo. Spero che la situazione si risolva quanto prima. Sono convinto che arriverà qualcosa di nuovo e bello che farà solo che del bene per tutta la regione del Luganese».