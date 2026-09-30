Cerca e trova immobili
Segnalaci
PARADISO

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

Un atto di "esplorazione urbana" finita sui social. Il sindaco Ettore Vismara: «Quello stabile dovrebbe essere demolito per lasciare spazio a qualcosa di nuovo e bello. Peccato che in Ticino vada di moda presentare opposizione».
Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
Instagram _urban_pirate
di Davide MiloGiornalista
Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
Un atto di "esplorazione urbana" finita sui social. Il sindaco Ettore Vismara: «Quello stabile dovrebbe essere demolito per lasciare spazio a qualcosa di nuovo e bello. Peccato che in Ticino vada di moda presentare opposizione».

PARADISO - Sono ormai 9 anni che il fu Hotel Eden, affacciato sul lungolago di Paradiso, ha chiuso i battenti. Da allora, la struttura simbolo del comune sul Ceresio è in attesa di conoscere il proprio destino.

Diverse le idee sul tavolo, ma mai nessuna che (almeno per ora) sia riuscita a trasferirsi dalle carte dei progetti alle impalcature di un cantiere. Nel 2018, il "no" del Cantone alla proposta di demolizione per lasciare spazio a tre edifici sui due lati della strada, comunicanti tramite passerella, e contraddistinti da grandi superfici vetrate. Nel 2024, sotto la nuova proprietà, la domanda di costruzione per un nuovo albergo, l’Eden Lake Resort. Un progetto all'apparenza ancora in stallo.

Intanto la vecchia struttura resta lì, come un abito vecchio che non si riesce a buttare via, ad evocare i fasti di un passato di cui i più giovani hanno appena memoria. Chi, passandoci davanti, non si è chiesto cosa ci sia all'interno?

Ebbene, qualcuno è andato a vederlo. Degli "urbexer" ("pirati urbani" che si intrufolano in edifici abbandonati) si sono infatti introdotti illegalmente nell'edificio filmandolo e postando tutto sulla loro pagina social. «Ho incluso il nome dell'hotel solo per mostrarvi quanto sia completamente inaccessibile. Non provate a fare nulla, la polizia arriva in pochi secondi. Godetevi semplicemente la visione attraverso queste immagini, in totale sicurezza!», scrive l'esploratrice urbana sulla sua pagina Instagram.

Le immagini, ad ogni modo, sono suggestive e restituiscono un sapore vintage e a tratti inquietante, alla Overlook Hotel di Shining: dai corridoi lunghi e stretti, alle trame geometriche e ipnotiche della moquette, fino al bar, che sembra davvero attendere l'arrivo di Jack Torrance per il suo bourbon con ghiaccio servito dal barista Lloyd.

I nostalgici (e chi ci ha lavorato)
Nei commenti al video, anche qualche nostalgico: «Ho lavorato qui molti anni, vederlo così è davvero spiacevole», scrive un ex dipendente. «Perfino la sala server, minuscola e piena di vecchi computer, è rimasta lì al suo posto… chissà se c’è ancora il tag che ho nascosto in un certo punto del bancone. Mi piacerebbe tantissimo poterlo rivedere ancora», conclude.

Diversi coloro che, invece, si chiedono come mai nessuno vi abbia più messo mano. «La posizione è davvero splendida. È strano che non abbiano né ristrutturato l’hotel, né costruito qualcosa di nuovo al suo posto», scrive un altro utente.

«In Ticino presentare opposizione è diventato uno sport»
«Lì, effettivamente, l'idea è quella di demolire e ricostruire. Sono già state presentate diverse domande di costruzione, una in particolare è ancora perdente», sottolinea - da noi contattato - il sindaco di Paradiso Ettore Vismara.

«Ma come sempre, essendo diventato uno sport in voga in Ticino, sono state presentate opposizioni, che purtroppo lasciano in uno stato indecoroso quello che è un punto cardine del nostro Comune». L'iter però non è fermo, va solo a rilento, assicura Vismara: «Il progetto prosegue anche se con il freno tirato. L'idea del proprietario è quella di costruire nuovo edificio».

Struttura che il Sindaco vorrebbe realizzata: «Purtroppo tutti i progetti vanno sempre per le lunghe nel Canton Ticino. Eppure parliamo di un qualcosa di impattante dal punto di vista economico, in un punto delicato. Sarebbe bene che possa andare avanti. Una volta che vengono rispettate le prescrizioni del piano regolatore e delle norme di attuazione... Ecco, si dovrebbe poter procedere. Evidentemente a qualcuno l'idea fa paura o dà fastidio».

Infine una velata critica alla bravata degli "esploratori urbani": «Intanto succedono cose come quelle che abbiamo visto nel video. Ragazzi che si introducono in una struttura abbandonata mettendosi in situazioni di pericolo. Spero che la situazione si risolva quanto prima. Sono convinto che arriverà qualcosa di nuovo e bello che farà solo che del bene per tutta la regione del Luganese».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ceresioedifici abbandonatihotel edennostalgiaopposizioniparadisoprogetti ediliziticinourbex
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
2 gior
40
195

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
11 ore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
2 gior
85
77

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
1 gior
6
10

Elisa, fine della storia d'amore

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
147
274

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
138

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
1 gior
9
124

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
84
169

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
11 ore

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
2 gior
116
337

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
20 ore
24
102

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
6 ore
99
155

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
2 gior
16
37

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
6 ore
40

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
1 gior

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
1 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
2 gior
38
39

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
3 ore

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
53
144

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
2 gior
6
25

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
8 ore
43
53

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
24

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
23 ore
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
17 ore
6
36

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
10 ore
30

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
19 ore
20
73

Lugano, un disastro

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
20 ore
11
101

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
1 gior
22
61

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
1 gior
7
67

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
1 gior
57
141

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
5 ore
20
35

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
1 gior
3
19

Elvis Merzlikins cambia squadra

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
11 ore
2
36

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
2 gior
14
58

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
1 gior
112
272

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
46

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
3 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
2 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»
LIVE
ITALIA
18 ore
13
47

Alessandro Di Battista: «Mi hanno asportato un tumore, ora devo curarmi»

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»
LIVE
CASSE MALATI
22 ore
36
128

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
18

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
1 gior
36
54

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

Locarno ha un nuovo negozio Coop
LIVE
LOCARNO
2 gior
13

Locarno ha un nuovo negozio Coop

ULTIME NOTIZIE TICINO
Preventivo 2027: i Sindacati contestano l'austerità e il carovita insufficiente
LIVE
CANTONE
18 min

Preventivo 2027: i Sindacati contestano l'austerità e il carovita insufficiente

Emergenze senza confini: Ticino e Italia insieme per "Extramuro 2026"
LIVE
CONFINE
20 min

Emergenze senza confini: Ticino e Italia insieme per "Extramuro 2026"

Mendrisio mette in primo piano «I volti del Volontariato»
LIVE
MENDRISIO
1 ora

Mendrisio mette in primo piano «I volti del Volontariato»

Lido di Grono, primo sopralluogo politico al cantiere
LIVE
GRONO (GR)
1 ora
1

Lido di Grono, primo sopralluogo politico al cantiere

Autostrada del Locarnese, Gianini: «Perché il rinvio oltre il 2045?»
LIVE
CANTONE
1 ora
5
24

Autostrada del Locarnese, Gianini: «Perché il rinvio oltre il 2045?»

"Naza", più che un film: un vero evento
LIVE
LUGANO
2 ore
3
15

"Naza", più che un film: un vero evento

«La filantropia è una risorsa concreta per il territorio»
LIVE
CANTONE
2 ore
1

«La filantropia è una risorsa concreta per il territorio»

SNL, cinque posti di lavoro in bilico: «Chiediamo garanzie»
LIVE
CANTONE
2 ore
6
6

SNL, cinque posti di lavoro in bilico: «Chiediamo garanzie»

Lavori a Contone, via Ortascio chiuderà per cinque giorni
LIVE
CONTONE
2 ore
1

Lavori a Contone, via Ortascio chiuderà per cinque giorni

«Il Preventivo 2027? Una politica di austerità»
LIVE
CANTONE
3 ore
2
15

«Il Preventivo 2027? Una politica di austerità»