Lido di Grono, primo sopralluogo politico al cantiere
Tutto procede secondo programma e l'apertura è fissata per la prossima estate
Tutto procede secondo programma e l'apertura è fissata per la prossima estate
GRONO - Il cantiere del nuovo Lido di Grono procede secondo programma e l'apertura del centro balneare resta prevista per l'estate del 2027. Nei prossimi mesi sarà ufficializzata la data.
Nei giorni scorsi i rappresentanti della politica comunale hanno effettuato un primo sopralluogo nel cantiere. Erano presenti il presidente del Consiglio comunale Rolf Kleinstein, il Municipio in corpore, i membri della Commissione Lido e il presidente della Commissione della gestione.
Accompagnati da architetti, progettisti e direzione lavori, le autorità hanno visitato anche la "pancia" del cantiere, potendo osservare da vicino le diverse fasi di costruzione e le tecnologie impiegate. Dal sopralluogo, riferisce il Comune, è emerso che il cantiere è ben gestito e che i lavori stanno avanzando come previsto.
La visita è stata inoltre l'occasione per incontrare le persone impegnate nella realizzazione dell'opera, destinata a diventare un luogo dedicato al nuoto, allo sport e al tempo libero per Grono e non solo.
Al termine del sopralluogo Kleinstein e il sindaco Samuele Censi hanno lodato il lavoro di squadra. Dal Comune è arrivato anche un ringraziamento a tecnici, architetti, ingegneri, operai, amministrazione comunale e alla cittadinanza per la partecipazione e l'interesse verso il progetto.