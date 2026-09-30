Lido di Grono, primo sopralluogo politico al cantiere

Accompagnati da architetti, progettisti e direzione lavori, le autorità hanno visitato anche la "pancia" del cantiere, potendo osservare da vicino le diverse fasi di costruzione e le tecnologie impiegate. Dal sopralluogo, riferisce il Comune, è emerso che il cantiere è ben gestito e che i lavori stanno avanzando come previsto.

La visita è stata inoltre l'occasione per incontrare le persone impegnate nella realizzazione dell'opera, destinata a diventare un luogo dedicato al nuoto, allo sport e al tempo libero per Grono e non solo.