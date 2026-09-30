SNL, cinque posti di lavoro in bilico: «Chiediamo garanzie»

Risoluzione dell’assemblea del personale dei dipendenti SNL attivi sul Lago Maggiore votata a Locarno il 29 settembre 2026

Durante l’assemblea del personale del 29 settembre 2026 indetta dai sindacati SEV, UNIA e OCST, le collaboratrici e i collaboratori SNL attivi sul Lago Maggiore hanno votato la seguente risoluzione

- Chiedono il ritiro immediato delle inaccettabili misure di ritorsione contro cinque collaboratori a cui lunedì 28 settembre sono state prospettate o la disdetta consensuale del rapporto di lavoro o il passaggio da fissi a stagionali. Misure peraltro presentate da SNL come una forma di «mitigazione» legate alla decisione del Cantone di non affidare più a SNL la tratta di servizio pubblico Locarno- Magadino. Così facendo SNL scarica totalmente sul personale qualsiasi forma di responsabilità aziendale. Parlare di conseguenze «minime» sul personale è una presa in giro.

- Dopo aver preso conoscenza direttamente dalla presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti e dal delegato per le relazioni esterne Francesco Quattrini del progetto di navigazione sul Lago Maggiore a decorrere dal 14.12.2026, le maestranze chiedono al datore di lavoro SNL e al suo CdA un atto di responsabilità a favore di una fattiva collaborazione per una transizione ordinata verso le FART per quanto concerne tutta la navigazione sul Lago Maggiore e il personale impiegato.

- Le maestranze attive sul Lago Maggiore chiedono alla Direzione SNL e al suo CdA di non esercitare più nessuna forma di pressione sul personale e di garantire nel contempo la consueta continuità lavorativa fino al passaggio presso le FART in modo da scongiurare vuoti salariali.

- Al Cantone le maestranze chiedono di fungere da intermediario affinché il personale impiegato sul lago Verbano venga ripreso dalle FART.

- Ai sindacati SEV, UNIA e OCST le maestranze chiedono di intavolare trattative con il nuovo datore di lavoro FART alfine di negoziare per i futuri e le future dipendenti condizioni di lavoro in sintonia con le altre compagnie di navigazione della Svizzera.